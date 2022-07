0,9 promila alkoholu w organizmie stwierdzili policjanci u 36-latka, który wiózł swoją rodzinę na zakupy do jednej z galerii handlowych w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Zastrzeżenie mundurowych wzbudził styl jazdy kierowcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

W minioną sobotę, po południu, policjanci patrolowali północną obwodnicę Oświęcimia. Tuż po godzinie 17, do kontroli drogowej zatrzymali kierowcę osobowego fiata, mieszkańca powiatu chrzanowskiego.

Gdy tylko kierowca uchylił szybę w drzwiach pojazdu, mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu - informuje małopolska policja.

Badanie stanu trzeźwości wykazało 0,9 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany.

Pojazdem, oprócz mężczyzny podróżowała, jego żona oraz dwoje trzyletnich dzieci. Okazało się, że kobieta posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami, a przeprowadzone badanie stanu trzeźwości nie wykazało alkoholu w wydychanym powietrzu - podaje policja.

Policja przypomina, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych.