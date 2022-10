Straż graniczna zatrzymała w centrum Krakowa trzech obywateli Kamerunu. Zatrzymanie nastąpiło podczas przeprowadzanej wobec cudzoziemców kontroli legalności pobytu - informuje Karpacki Oddział SG.

/ Karpacki Oddział Straży Granicznej /

Jak informuje Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, dwóch cudzoziemców przybyło z Kamerunu do Turcji, a następnie na Białoruś, gdzie przez osiem miesięcy uczyli się języków i pracowali. Po tym czasie spróbowali przedostać się do Polski.

"Nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusi do Polski, z czego zdawali sobie sprawę. Następnie taksówką dojechali do Warszawy, gdzie czekał na nich trzeci obywatel Kamerunu, który przywiózł ich do Krakowa i u którego mieli zamieszkać. Okazało się jednak, że krajan, u którego obywatele Kamerunu mieli się zatrzymać, od roku mieszka i pracuje w Polsce, niestety również nielegalnie" - opisuje sprawę KaOSG.

Postanowieniem sądu dwóch obywateli Kamerunu zostało umieszczonych w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców.

"Wobec trzeciego zastosowano środki alternatywne w postaci zgłaszania się co miesiąc do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie, do czasu rozpatrzenia decyzji o przekazaniu stronie niemieckiej" - informuje SG.