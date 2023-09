Szczątki kilkudziesięciu zwierząt, najprawdopodobniej psów, odnaleziono na terenie opuszczonego gospodarstwa rolnego w Biskupicach w powiecie proszowickim w Małopolsce. Miała się tam znajdować nielegalna hodowla. Policja poszukuje jej właściciela.

Interwencja w opuszczonym gospodarstwie / KTOZ /

Policja potwierdza, że w gospodarstwie znajdują się szczątki zwierząt. Aby dokładnie stwierdzić jakich i ilu, konieczna będzie opinia lekarza weterynarii, który został wezwany na miejsce.

Szczątki, rozrzucone w różnych miejscach gospodarstwa, znaleźli inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Według nich należały one do psów. Na posesji były też książeczki zwierząt z pieczątkami przybitymi in blanco oraz kilkadziesiąt fiolek po szczepionkach. Prawdopodobnie właściciel sam podawał zastrzyki zwierzętom.

Według świadków w Biskupiach miała działać nielegalna hodowla psów, część z nich została wywieziona z tego terenu kilka dni wcześniej.