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Niebezpieczne znalezisko w Brodach. Interweniowali saperzy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (13:50)

Dwa pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej odkryto w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone przez policję, a następnie zneutralizowane przez saperów z Krakowa

Niebezpieczne znalezisko w Brodach. Interweniowali saperzy
Niewybuchy znaleziono w Brodach /Policja
  • W lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej odkryto dwa pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej.
  • Policja zabezpieczyła miejsce znaleziska, a następnie saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuchy.
  • Co robić w razie znalezienie niewybuchu?
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Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach asp. szt. Agnieszka Petek poinformowała, że niewybuchy zostały znalezione w czwartek. 

Były to dwa pociski artyleryjskie o długości około 40 cm i średnicy 10 cm. Pochodziły z okresu II wojny światowej.

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Kalwaryjscy policjanci zabezpieczali teren wokół znaleziska do czasu przyjazdu saperów z Krakowa, którzy je zabrali i zneutralizowali.

W przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno ich dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Należy oddalić się z miejsca, uniemożliwić dostęp osobom postronnym oraz niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – przypomniała Agnieszka Petek. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: niewybuchy

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