Niebezpieczne znalezisko w Brodach. Interweniowali saperzy

RMF24

Dwa pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej odkryto w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone przez policję, a następnie zneutralizowane przez saperów z Krakowa

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach asp. szt. Agnieszka Petek poinformowała, że niewybuchy zostały znalezione w czwartek.

Były to dwa pociski artyleryjskie o długości około 40 cm i średnicy 10 cm. Pochodziły z okresu II wojny światowej.

Kalwaryjscy policjanci zabezpieczali teren wokół znaleziska do czasu przyjazdu saperów z Krakowa, którzy je zabrali i zneutralizowali.

W przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno ich dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Należy oddalić się z miejsca, uniemożliwić dostęp osobom postronnym oraz niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – przypomniała Agnieszka Petek.