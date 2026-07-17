Niebezpieczne znalezisko w Brodach. Interweniowali saperzy

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach asp. szt. Agnieszka Petek poinformowała, że niewybuchy zostały znalezione w czwartek.
Były to dwa pociski artyleryjskie o długości około 40 cm i średnicy 10 cm. Pochodziły z okresu II wojny światowej.
Kalwaryjscy policjanci zabezpieczali teren wokół znaleziska do czasu przyjazdu saperów z Krakowa, którzy je zabrali i zneutralizowali.
W przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno ich dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie zabezpieczać. Należy oddalić się z miejsca, uniemożliwić dostęp osobom postronnym oraz niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 – przypomniała Agnieszka Petek.