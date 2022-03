Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie ponownie rusza ze zbiórką darów dla Ukraińców. Do dzisiaj na Ukrainę z tego miejsca, trafiło 5 tirów z różnego rodzaju artykułami. Potrzebna jest pomoc do załadowania kolejnych.

Magazyn z darami dla Ukrainy w Nowohuckim Centrum Kultury / Przemek Błaszczyk / RMF MAXXX

Wznawiamy zbiórkę takich artykułów takich jak żywność długoterminową, konserwy, wszystkie kasze dla niemowląt, musy, batony energetyczne i wodę, czyli taką żywność na długi, długi czas – tłumaczy Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury.

Potrzeba m.in. środków ochrony osobistej, mydło, pasty do zębów, pampersy, pieluchomajtki, podpaski, karma dla zwierząt, karimaty, śpiwory i koce. Na razie nie przynoście ubrań, a jeżeli to robicie, to niech to będą rzeczy nowe – tłumaczy dyrektor NCK. Na razie również wstrzymana jest zbiórka leków.

NCK zbiera dary dla Ukrainy Przemysław Błaszczyk / RMF MAXXX

Wolontariusze podkreślają, żeby przynosić potrzebne artykuły w całych zgrzewkach a nie kilku rzeczy „każdego po trochę”. To ułatwia pracę wolontariuszy i transport. Wszyscy przejęliśmy się tą sytuacją i zebraliśmy się firmowo i jesteśmy. Każdy może tu przyjść, każde ręce się przydadzą - mówią Przemysławowi Błaszczykowi z RMF MAXXX wolontariusze.

Do teraz na Ukrainę, Nowohuckie Centrum Kultury wysłało 5 tirów. Artykuły trafiają do Lwowa, gdzie w zależności od możliwości wysyłane są do innych rejonów Ukrainy ogarniętej wojną.



Dokładne informacje dotyczące zbiórki w NCK znajdziecie na stronie placówki https://nck.krakow.pl/pomoc-dla-ukrainy.