Nowe urządzenie do leczenia nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. To sprzęt nowej generacji, niezwykle czuły i bardzo wydajny. Dzięki temu placówka będzie mogła leczyć znacznie więcej pacjentów, niż dotychczas.

Krakowski oddział NIO ma nowy sprzęt do radioterapii / Narodowy Instytut Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie-PIB Oddział w Krakowie /

Nowy sprzęt nosi nazwę TrueBeam. Dzięki niemu pacjenci chorzy na nowotwory mogą korzystać z nowoczesnej formy radioterapii opartej na rozbudowanym systemie obrazowania i generowania wiązek terapeutycznych.

Mniej powikłań

Udało nam się pozyskać środki na zakup akceleratora z budżetu państwa, a w ciągu jednego roku ze środków własnych przeprowadzić adaptację pomieszczenia. Inwestycja odpowiada na potrzeby chorych wymagających radioterapii i umożliwia nam zwiększenie liczby wykonywanych procedur w tym zakresie - zaznacza prof. Janusz Ryś, dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Sprzęt umożliwia bezpieczną i precyzyjną terapię. Akcelerator jest wyposażony w zrobotyzowany stół terapeutyczny PerfectPitch stosowany w najbardziej wymagających procedurach medycznych umożliwiający korygowanie położenia pacjenta w każdej płaszczyźnie.

Leczenie napromienianiem przy pomocy akceleratora TrueBeam jest prowadzone przede wszystkim u chorych na raka piersi i na raka prostaty i zazwyczaj przeprowadzane jest po zabiegach operacyjnych. Urządzenie pozwala na wykorzystanie techniki napromieniania na wstrzymanym głębokim wdechu, oszczędzającej zdrowe organy i gwarantującej mniej powikłań niż przy standardowej radioterapii - podkreśla dr n. med. Elżbieta Pluta, kierownik Zakładu Radioterapii NIO-PIB Oddziału w Krakowie.

"Dwa tego typu urządzenia w Małopolsce"

To co możemy w tej chwili realizować to techniki wysokospecjalistyczne. Są dwa tego typu urządzenia w Małopolsce, i oba są u nas. My możemy zrealizować praktycznie teraz wszystkich pacjentów którzy do nas trafią, jesteśmy w staje zrealizować jeszcze wiedzieć procedur - mówi Damian Kabat.

Jak dodaje, dzięki temu sprzętowi Instytut będzie mógł przyjąć o 40 proc. pacjentów więcej, niż dotychczas.

Techniki weryfikacji są o wiele prostsze i jest to urządzanie łatwiejsze w obsłudze - stwierdza dyrektor placówki.

Obecnie miesięcznie leczonych jest w zakładzie radioterapii około 200 pacjentów, dzięki nowemu aparatowi prawdopodobnie będzie można leczyć nawet 300 pacjentów miesięcznie.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 11 mln zł, z czego 8,5 mln zł zostało przeznaczone z budżetu państwa. Był to element realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna.