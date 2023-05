12 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami i kradzieży w sklepach. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Krakowie razem z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Towar przejęty przez policję / Policja /

Zarzuty postawili śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

"Decyzją sądu główny organizator procederu został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Dodatkowo, od podejrzanych zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie o łącznej wartości sięgającej 150 tys. zł. Za wprowadzenie do obrotu ponad 10 kg amfetaminy grozi do 12 lat więzienia. Kradzież jest zagrożona karą do 5 lat pozbawienia wolności" - informują policjanci.

8-osobowa grupa, na której czele stał 34-letni krakowianin, trudniła się sprzedażą na czarnym rynku przede wszystkim amfetaminy, ale w ich ofercie znajdował się również mefedron.

Akcja służb w Małopolsce Policja / Policja

Według ustaleń śledczych narkotykowa szajka działała od listopada 2022r. W ciągu kilku miesięcy wprowadziła na czarny rynek ponad 10 kg amfetaminy i ponad 200 g mefedronu o łącznej czarnorynkowej wartości sięgającej 270 tysięcy złotych.

"Gang pozostawał też w zainteresowaniu kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, którzy w tym samym czasie rozpracowywali grupę złodziei, okradających z alkoholi i artykułów spożywczych wielkopowierzchniowe sklepy" - zaznaczają funkcjonariusze.

"Małopolscy i wieliccy policjanci połączyli siły i kilka dni temu przeprowadzili realizację, w wyniku której zatrzymali 11 podejrzewanych w wieku od 26 do 65 lat (dwunasty został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie z Zakładu Karnego, gdzie odbywa wyrok za inne przestępstwa)" - informuje policja.

W działaniach wzięło udział ok. 100 policjantów, w tym policyjni kontrterroryści. Podczas przeszukań policjanci znaleźli środki odurzające, a także luksusowe alkohole i markowe perfumy, pochodzące z kradzieży.

Alkohol pochodzący z kradzieży / Policja /

Zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 8 osób odpowie za udział w obrocie ponad dziesięcioma kilogramami narkotyków (w szczególności amfetaminy), 3 usłyszało zarzuty kradzieży sklepowych (łączną wartość strat oszacowano na ponad 11 tys. zł), w tym jedna osoba usłyszała zarzuty obrotu narkotykami oraz kradzieży i jedna jest podejrzana o paserstwo.

34-letni szef obu grup (narkotykowej i złodziejskiej) na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Wobec pozostałych osób zastosowano dozory policyjne połączone z poręczeniem majątkowym.

Od podejrzanych zabezpieczono mienie w wysokości ok. 150 tys. zł na poczet przyszłych kar. Za handel narkotykami grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a za kradzieże i paserstwo do 5 lat więzienia.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.