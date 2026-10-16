Najwyższy i najdłuższy wing coaster w Europie powstaje w Polsce

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115 km/h, 62 metry wysokości i ponad dwie minuty ekstremalnego lotu. Energylandia zaprezentowała szczegóły swojej nowej flagowej atrakcji, która ruszy wiosną. Będzie to Roksan - najwyższy i najdłuższy w Europie wing coaster.

Energylandia w Zatorze w województwie małopolskim została otwarta w 2014 roku. Od tego czasu ten park rozrywki odwiedziło 19 milionów osób. Tylko w tym sezonie było to ponad 2 miliony ludzi.

Wśród tegorocznych gości aż 30 proc. stanowili goście zagraniczni. Najwięcej wśród nich było osób z Czech. Oprócz nich oczywiście goście ze Słowacji, Litwy, Ukrainy - przekazała kierownik ds. social media i PR Energylandii Julia Piotrowicz. Coraz więcej odwiedzających park pochodzi z takich krajów jak Izrael, Francja czy Wielka Brytania.

Energylandia detronizuje Disneyland. Polski park numerem jeden w Europie

We wrześniu Energylandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu Travelcircus 2026 (internetowa platforma do planowania podróży), wyprzedzając m.in. Disneyland Paris i niemiecki Europa-Park. Spośród 112 ocenianych europejskich parków rozrywki to właśnie obiekt z Zatora zdobył najwyższą notę.

Oto Rokan: Rekordowa bestia nadchodzi wiosną

Teraz park rozrywki ogłosił, że wiosną planuje otworzyć nowy rollercoaster o nazwie Rokan, nawiązującej do smoka o takim imieniu.

Ma to być najwyższy i najdłuższy wing coaster w Europie - z 62 metrami wysokości i 1215-metrowym torem.

Jak informuje Piotrowicz, pasażerowie rozpędzą się do 115 km/h. Przejazd potrwa około 141 sekund, czyli ponad dwie minuty. Na trasie będą kursować trzy pociągi, z których każdy pomieści 32 osoby w ośmiu rzędach.

Wraz z nową kolejką powierzchnia parku rozrywki powiększy się o 4 hektary. Wing coaster ma być główną atrakcją nowej strefy, która zostanie nazwana Volana.

Wing (ang. „skrzydło”) coaster to rodzaj rollercoastera, w którym pasażerowie siedzą po obu stronach toru, zamiast bezpośrednio nad nim. Ich nogi swobodnie zwisają w powietrzu, a widok w dół potęguje wrażenie prawdziwego lotu.

Volana będzie ósmą strefą rozrywki w parku. W działających siedmiu strefach są 133 atrakcje.