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Polski park rozrywki najlepszy w Europie. Energylandia pokonała Disneyland

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (10:36)

Polski park rozrywki zdetronizował światowych gigantów. W najnowszym, prestiżowym rankingu Travelcircus na 2026 rok, Energylandia w Zatorze została uznana za najlepszy park rozrywki w Europie. Obiekt z Małopolski w pokonanym polu zostawił tak legendarne miejsca, jak niemiecki Europa-Park czy francuski Disneyland Paris.

Polski park rozrywki najlepszy w Europie. Energylandia pokonała Disneyland
Energylandia najlepszym parkiem rozrywki w Europie (foto: Energylandia Press) /materiały prasowe
  • Energylandia została najlepszym parkiem rozrywki w Europie.
  • Według prestiżowego rankingu Travelcircus wyprzedziła m.in. Disneyland Paris.
  • Obiekt oferuje aż 133 atrakcje w siedmiu strefach tematycznych na powierzchni 90 hektarów.
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Wielki sukces w Zatorze. Polski park pokonał światowych gigantów

Energylandia, położona w Zatorze, niespełna 50 kilometrów od Krakowa, została uznana za najlepszy park rozrywki w Europie według prestiżowego rankingu Travelcircus. W zestawieniu, które objęło aż 112 parków z całego kontynentu, polska atrakcja zdobyła 22,74 punktu na 25 możliwych. Ostateczny wynik zapewnił jej przewagę nad takimi gigantami jak Europa-Park w Niemczech (22,58 punktu) czy Disneyland Paris (21,68 punktu).

Dlaczego Energylandia wygrała? Eksperci ocenili pięć kluczowych rzeczy

O sukcesie Energylandii zadecydowała analiza w pięciu kategoriach. Eksperci Travelcircus oceniali m.in. stosunek ceny biletu do liczby dostępnych atrakcji, opinie odwiedzających, popularność parku w wyszukiwarce Google, ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych oraz aktywność w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie.

Energylandia błyszczała zwłaszcza w dwóch pierwszych kategoriach. Za relację ceny do liczby atrakcji park uzyskał niemal maksymalną notę – 4,90 na 5 punktów. Równie wysokie były oceny samych gości, które zostały wycenione na 4,89 punktu. Tak dobre rezultaty pozwoliły polskiemu parkowi objąć prowadzenie w rankingu i zdeklasować konkurencję.

 

133 atrakcje na 90 hektarach. Niesamowita metamorfoza w nieco ponad dekadę

Energylandia została otwarta stosunkowo niedawno, bo w 2014 roku. Od tego czasu park przeszedł spektakularną metamorfozę, w krótkim czasie zyskał rozgłos nie tylko w Polsce, ale i za granicą, przyciągając setki tysięcy turystów z całej Europy.

Park rozrywki w Zatorze może się dziś pochwalić aż 133 atrakcjami, rozmieszczonymi w siedmiu tematycznych strefach na rozległej powierzchni 90 hektarów. Wśród nich znajdują się rollercoastery, karuzele, interaktywne instalacje, a także widowiskowe pokazy i wydarzenia specjalne.

TOP 10 najlepszych parków rozrywki w Europie. Kto za plecami Polaków?

W zestawieniu Travelcircus Energylandia znalazła się na czele listy najlepszych parków rozrywki w Europie. Oto pierwsza dziesiątka rankingu:

1. Energylandia w Polsce – 22,74 punktu 

2. Europa-Park w Niemczech – 22,58 punktu 

3. Disneyland Paris we Francji – 21,68 punktu 

4. Efteling w Holandii – 21,62 punktu 

5. Parc Astérix we Francji – 21,38 punktu 

6. Gardaland we Włoszech – 21,22 punktu 

7. Phantasialand w Niemczech – 21,15 punktu 

8. Drayton Manor Theme Park w Wielkiej Brytanii – 20,92 punktu 

9. Liseberg w Szwecji – 20,91 punktu 

10. Paultons Park w Wielkiej Brytanii – 20,85 punktu


Źródło: RMF24
Tagi: energylandia park rozrywki
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