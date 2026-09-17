Polski park rozrywki najlepszy w Europie. Energylandia pokonała Disneyland

Wielki sukces w Zatorze. Polski park pokonał światowych gigantów
Energylandia, położona w Zatorze, niespełna 50 kilometrów od Krakowa, została uznana za najlepszy park rozrywki w Europie według prestiżowego rankingu Travelcircus. W zestawieniu, które objęło aż 112 parków z całego kontynentu, polska atrakcja zdobyła 22,74 punktu na 25 możliwych. Ostateczny wynik zapewnił jej przewagę nad takimi gigantami jak Europa-Park w Niemczech (22,58 punktu) czy Disneyland Paris (21,68 punktu).
Dlaczego Energylandia wygrała? Eksperci ocenili pięć kluczowych rzeczy
O sukcesie Energylandii zadecydowała analiza w pięciu kategoriach. Eksperci Travelcircus oceniali m.in. stosunek ceny biletu do liczby dostępnych atrakcji, opinie odwiedzających, popularność parku w wyszukiwarce Google, ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych oraz aktywność w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie.
Energylandia błyszczała zwłaszcza w dwóch pierwszych kategoriach. Za relację ceny do liczby atrakcji park uzyskał niemal maksymalną notę – 4,90 na 5 punktów. Równie wysokie były oceny samych gości, które zostały wycenione na 4,89 punktu. Tak dobre rezultaty pozwoliły polskiemu parkowi objąć prowadzenie w rankingu i zdeklasować konkurencję.
133 atrakcje na 90 hektarach. Niesamowita metamorfoza w nieco ponad dekadę
Energylandia została otwarta stosunkowo niedawno, bo w 2014 roku. Od tego czasu park przeszedł spektakularną metamorfozę, w krótkim czasie zyskał rozgłos nie tylko w Polsce, ale i za granicą, przyciągając setki tysięcy turystów z całej Europy.
Park rozrywki w Zatorze może się dziś pochwalić aż 133 atrakcjami, rozmieszczonymi w siedmiu tematycznych strefach na rozległej powierzchni 90 hektarów. Wśród nich znajdują się rollercoastery, karuzele, interaktywne instalacje, a także widowiskowe pokazy i wydarzenia specjalne.
TOP 10 najlepszych parków rozrywki w Europie. Kto za plecami Polaków?
W zestawieniu Travelcircus Energylandia znalazła się na czele listy najlepszych parków rozrywki w Europie. Oto pierwsza dziesiątka rankingu:
1. Energylandia w Polsce – 22,74 punktu
2. Europa-Park w Niemczech – 22,58 punktu
3. Disneyland Paris we Francji – 21,68 punktu
4. Efteling w Holandii – 21,62 punktu
5. Parc Astérix we Francji – 21,38 punktu
6. Gardaland we Włoszech – 21,22 punktu
7. Phantasialand w Niemczech – 21,15 punktu
8. Drayton Manor Theme Park w Wielkiej Brytanii – 20,92 punktu
9. Liseberg w Szwecji – 20,91 punktu
10. Paultons Park w Wielkiej Brytanii – 20,85 punktu