Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie będzie testować przegubowy autobus Solaris zasilany wodorem. Przewoźnik w najbliższych latach planuje zakup nowych autobusów napędzanych tym paliwem - z wykorzystaniem środków unijnych.

/ MPK Kraków /

Jak poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk, do Krakowa na testy przyjechał niskopodłogowy, przegubowy Solaris Hydrogen U18, który swoją premierę miał w 2022 roku. Przez najbliższe dwa miesiące pojazd ten będzie woził pasażerów na regularnych liniach.



"Zanim jednak wyjedzie na konkretną linię, musi zostać przygotowany pod względem oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego, doposażony w automat biletowy i kasowniki oraz sprawdzony pod kątem technicznym" - wskazał rzecznik.

/ MPK Kraków /

Marek Gancarczyk podkreśla, że przegubowy Solaris na wodór, to kolejny pojazd zasilany tym paliwem, testowany przez krakowskiego przewoźnika. Wcześniej po mieście w ramach testów jeździła jego krótsza wersja. Wszystkie te pojazdy są całkowicie bezemisyjne, a jedyną substancją wydzielaną podczas jazdy jest woda lub para wodna.

Do tankowania wodoru w krakowskim MPK służy mobilna stacja zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie - jest to pierwsza mobilna stacja do tankowania wodoru w Polsce.

Przedstawiciele MPK zapowiadają, że spółka w najbliższych latach planuje zakup nowych autobusów zasilanych wodorem z wykorzystaniem środków unijnych. Jednocześnie do ich obsługi ma zostać przystosowana stacja obsługi autobusów w Płaszowie, która będzie gruntownie przebudowana.