W krakowskim Kinie Kijów odbyła się gala finałowa plebiscytu "Miłosierny Samarytanin". Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza. Wśród nagrodzonych są m.in.: 33-letnia Grażyna Sławińska, wolontariuszka z Krakowa, która podczas ostrzału w Bachmucie straciła nogę i Lucyna Marciniak, która po ogłoszeniu stanu wyjątkowego na obszarze przygranicznym z Białorusią była tam jedynym lekarzem, który pomagał ludziom w puszczy oraz Jakub Sieczko - założyciel Medyków na Granicy.

Do plebiscytu zgłoszono ok. 80 kandydatów. Kapituła przyznała 6 wyróżnień i 8 statuetek.

Czasami otaczająca rzeczywistość przeraża. Śmiem twierdzić, że nie tylko mnie. Tym bardziej cenię sobie ten plebiscyt. Gdy podczas gali spotyka się tylu ludzi niosących w świat dobro, pomoc, nadzieję, jakbym budził się ze złego snu. Bo świat jest pełny dobrych ludzi. Po to co roku organizujemy i szukamy miłosiernych w Polsce i przypominamy że "Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka, jakiejkolwiek by ono było natury". Jest to cytat z dokumentu "O zbawczym cierpieniu" św. Jana Pawła II - podkreśla o. Stanisław Wysocki, pomysłodawca plebiscytu i założyciel stowarzyszenia św. Eliasza.

Laureaci w kategorii: osoba bezinteresownie niosąca pomoc drugiemu człowiekowi

Grażyna Sławińska - 33-letnia wolontariuszka straciła nogę podczas ostrzału w Bachmucie. Informacje o ciężko rannej krakowiance, która z chlebem i zupą dotarła do linii frontu, w mig pojawiła się we wszystkich mediach. Wielu zastanawiało się, po co tak młoda kobieta pojechała tam gdzie toczy się wojna.

Zadałam sobie jedno pytanie: czy przy niepełnosprawności, zwłaszcza znacznej, można uciec z terenów objętych wojną, czy jednak dla większości osób będzie to oznaczać brak możliwości przeżycia? Za pytaniem przyszła odpowiedź: Trzeba działać - podkreśla Sławińska.

Katarzyna Konewecka-Hołuj, założycielka stowarzyszenia "Piękne Anioły" - Mistrzyni w odnajdywaniu w różnych zakątkach Polski ludzi, którzy są na najgorszym etapie swojego życia. Kiedy im się wydaje, że przed sobą mają już tylko ścianę.

- Mistrzyni w odnajdywaniu w różnych zakątkach Polski ludzi, którzy są na najgorszym etapie swojego życia. Kiedy im się wydaje, że przed sobą mają już tylko ścianę. ks. Jarosław Magierski - jest inicjatorem i koordynatorem pierwszego w Kościele w Polsce duszpasterstwa i strefy wsparcia dla osób w kryzysie samobójczym oraz rodzin w żałobie po samobójczej śmierci bliskiej osoby - Papageno Team. Jako suicydolog i psychotraumatolog czynnie wspiera oraz organizuje sieć wsparcia, która obejmuje kolejne regiony Polski.

Grzegorz Krawczyk - Mieszkańcy Lachowic mogą się czuć wyróżnieni, bo mają wyjątkowego sołtysa- społecznika. Jest przykładem bezinteresowności i determinacji w trosce o potrzebujących. Chętnie pomaga ubogim, chorym, potrzebującym, uwikłanym w nałogi, niepełnosprawnym i nieporadnym życiowo. Jest założycielem i prezesem Gminnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz Parafialnego Zespołu Caritas, poprzez które wspiera najbardziej potrzebujących.

Co roku statuetkę "Miłosiernego Samarytanina" otrzymuje też przedstawiciel środowiska medycznego. W tym roku uczestnicy plebiscytu głosowali na Lucynę Marciniak, Jonasza Waśko, Jolantę Stokłosę i Jakuba Sieczko.