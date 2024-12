Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski ogłosił konkurs, w którym wyłoniony zostanie kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. W październiku odwołana została kierująca placówką od początku jej istnienia Maria Anna Potocka.

Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie / Jerzy Ochoński / PAP

Wymagania wobec kandydatów to: minimum 5-letni staż pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych lub podmiotach gospodarczych działających w obszarze kultury, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie.

Oprócz wykształcenia i doświadczenia ważne są umiejętności interpersonalne

Wśród pozostałych warunków znalazły się m.in.: znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem lub oświadczeniem kandydata i znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury. W przypadku cudzoziemców lub obywateli polskich na stałe mieszkających za granicą, kandydat powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

W warunkach konkursu zaznaczono, że preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury, z wykształceniem humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych lub historii sztuki.

Doceniane będą wysokie kompetencje interpersonalne, w tym także umiejętności polubownego rozwiązywania sporów i zarządzania kryzysem.

Ostateczną decyzję podejmie prezydent

Kandydaci mają przedstawić autorski program funkcjonowania i rozwoju MOCAK-u oraz propozycję struktury organizacyjnej i sposobu zarządzania pracownikami.

Zgłoszenia od zainteresowanych kierowaniem MOCAK-iem będą przyjmowane do 14 marca.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez prezydenta miasta i będzie on dwuetapowy. W pierwszym etapie oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym bez udziału uczestników, w drugim odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Ostateczną decyzję, kto zostanie dyrektorem podejmie i jakie będą warunki jego zatrudnienia, podejmie prezydent Krakowa.

Dyrektor zostanie powołany na kadencję, która może trwać od 3 do 7 lat.

Poprzednia dyrektor została odwołana

Procedurę odwołania Marii Anny Potockiej prezydent Krakowa wszczął na początku października, jako powód wskazując "niedbałość o renomę muzeum i miasta".

Decyzja miała związek m.in. z orzeczeniem sądu z lipca br., który stwierdził mobbing w innej instytucji kierowanej wcześniej przez Potocką - Bunkrze Sztuki.

Zdaniem Miszalskiego ankiety przeprowadzone wśród pracowników MOCAK-u potwierdziły problemy w relacjach między nimi a dyrektorką.



Miejska instytucja kultury - Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ang. Museum of Contemporary Art in Kraków) - powstała w 2010 r., a otwarta została w 2011 r.

Od samego początku jej dyrektorką była Maria Anna Potocka. W marcu br. poprzedni prezydent miasta Jacek Majchrowski powołał ją na kolejną, siedmioletnią kadencję.

Od 2019 r. do marca br. kierowała też galerią Bunkier Sztuki.

W lipcu br. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że kuratorka sztuki Lidia Krawczyk była ofiarą mobbingu w Bunkrze Sztuki, kiedy instytucją zarządzała Maria Anna Potocka. Sprawa trafiła do krakowskiego sądu, który rozstrzygnął ją na korzyść pracownicy.