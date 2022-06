Jeszcze tylko do 18 czerwca każdy posiadacz inwazyjnych gatunków obcych zwierząt i roślin, które uznano za zagrożenie dla naturalnego środowiska Polski lub UE powinien złożyć specjalny wniosek do Regionalnej bądź Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. O ile nadal chce mieć je w domu. Za naruszanie przepisów grożą wysokie kary - nawet do miliona złotych!