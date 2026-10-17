Maryla Rodowicz odsłoniła swoją gwiazdę w Krakowie

Przed odsłonięciem pamiątkowego symbolu zgromadzeni na Bulwarze Czerwieńskim miłośnicy twórczości Maryli Rodowicz zaśpiewali jeden z jej największych przebojów – „Małgośkę”.
Następnie, po wspólnym odliczaniu, z chodnika zdjęto osłonę. Pod nią znalazła się gwiazda z nazwiskiem wokalistki, od sześciu dekad obecnej na polskiej scenie muzycznej.
Jestem wzruszona - powiedziała artystka, przyznając, że Kraków jest dla nie miejscem „magicznym”.
Kraków odegrał istotną rolę na początku kariery Rodowicz. W 1967 roku piosenkarka wygrała tam VI Ogólnopolski Konkurs Piosenkarzy Studenckich, znany dziś jako Studencki Festiwal Piosenki. Wyprzedziła wówczas m.in. Marka Grechutę.
Aleja Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa działa od 2008 roku. Uhonorowano w niej dotąd m.in. Krzysztofa Krawczyka, Budkę Suflera, Maanam, Wilki, a także zagranicznych wykonawców: Celine Dion, Michaela Jacksona, Elvisa Presleya, Scorpions i Bryana Adamsa.