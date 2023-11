Czy Mamut stanie się kolejnym symbolem Krakowa. Ruszył właśnie projekt pod hasłem ,,MAMUT art&science ", którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o jednym z największych znalezisk kości mamutów w Europie. Znajdowało się ono u podnóża Kopca Kościuszki.

W mieście ruszył właśnie projekt -,,MAMUT art&science", którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o jednym z największych znalezisk kości mamutów w Europie - a znajdującym się u podnóża Kopca Kościuszki.

Kraków ma się czym chwalić, a to jedna z tych rzeczy, które przez lata była zapomniana - mówi jeden z twórców projektu Maciej Trifonidis.

W 1967 roku odkryto u podnóża kopca największe w Europie, jedno z największych na świecie wykopalisk kości i zębów mamucich. Dokładnie znaleziono szczątki 113 mamutów i chcemy poprzez kulturę, poprzez wydarzenia kulturalne, trochę przez rozrywkę, zabawę i humor tę historię rozpowszechniać. Natomiast celem takim konkretnym jest to, żeby powstał przede wszystkim film dokumentalny o tym wykopalisku, bo nie ma takich materiałów. Warto, żebyśmy tę naszą historię krakowską też przenieśli do szkół, do edukacji - podkreśla w RMF FM Maciej Trifonidis.

MAMUT art&science to koncerty, live acty, projekty interdyscyplinarne, projekty multimedialne, spotkania, wykłady, działania edukacyjne oraz wydarzenia dla dzieci.

Wydarzenia artystyczne projektu MAMUT art&science połączą artystów różnych dziedzin sztuki, gatunków muzycznych i środowisk artystycznych. Usłyszymy artystów oraz zespoły reprezentujące sceny: world music, jazz, folk, muzyka improwizowana, różne odmiany metalu, punk rock, muzyka elektroniczna oraz inne gatunki.

MAMUT art&science to także spotkania z wybitnymi specjalistami z dziedziny paleontologii, studentami i pasjonatami, którzy przybliżą nam historię krakowskich mamutów.

Pierwszy Cykl koncertów w ramach festiwalu „Mamut Art & Science” rozpocznie się 16 listopada w Krakowie.

