​Województwo Małopolskie przygotowało dwa specjalne pociągi ewakuacyjne do transportu uchodźców z Ukrainy. Jak poinformowano w niedzielę na stronie województwa skład Kolei Małopolskich czeka na stacji w Tarnowie i jest gotowy do przewiezienia minimum 400 osób. W tej chwili trwa ustalanie potencjalnych tras i miejsc, do których mogą trafić uchodźcy.

REKLAMA