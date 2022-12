2673 indywidualne piecyki gazowe znajdujące się w 64 budynkach wielorodzinnych w podkrakowskiej Skawinie zostały zastąpione bezpiecznym systemem centralnego podgrzewania wody użytkowej. Gmina zakończyła właśnie program "Ciepła woda bez piecyka".

/ Gmina Skawina /

Jak poinformowały władze Skawiny, po pięciu latach zakończono instalację systemu centralnego podgrzewania wody użytkowej w 64 budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej (SMLW). Program likwidacji piecyków gazowych zrealizowano w ramach kompleksowej umowy podpisanej w 2017 roku przez SMLW Skawina z dostawcami ciepła: elektrownią CEZ Skawina i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie.

W efekcie programu - wskazano - ponad 2,6 tysiąca mieszkań zamieszkanych przez ponad 6 tysięcy osób korzysta z bezpiecznej i komfortowej ciepłej wody bez piecyka.

Wiceprezes i dyrektor ds. rozwoju CEZ Skawina Marek Jaglarz ocenił, że założone w programie prace zostały zakończone w terminie i zgodnie z założeniami.

Cieszy nas fakt, że w takiej skali udało się zrealizować kolejną umowę kompleksową w ramach programu "Ciepła woda bez piecyka", tym samym poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia ponad 6 tys. mieszkańców Skawiny - wskazał Jaglarz.

Według burmistrza miasta i gminy Skawina Norberta Rzepisko, dzięki zrealizowanemu programowi ponad 95 proc. mieszkań w tej gminie ma dostęp do ciepłej wody z sieci. Władze Skawiny zapowiedziały, że będą dążyły do tego, by tym rozwiązaniem objąć wszystkie mieszkania.

To oczywiście wymaga koordynacji działań kilku instytucji i dużych nakładów finansowych. Widzimy, że warto realizować tego typu programy, ponieważ mieszkańcy oczekują ciepłej wody z sieci i są z niej jednoznacznie zadowoleni. Z wielką chęcią zaangażujemy się w kolejny taki projekt - zaznaczył burmistrz.

Uczestnicząca w programie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Skawinie. Jej prezes Bogdan Wicher poinformował, że inwestycja umożliwiającą bezpieczne podgrzewanie wody użytkowej poza mieszkaniami była realizowana etapami ze względu na jej skalę i koszty.

Rozwój programu - wskazał Wicher - był możliwy m.in. dzięki stopniowo rozbudowywanej przez MPEC wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz dofinansowaniu wykonania wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach SMLW, przez elektrownię CEZ Skawina.

Inwestycja polegająca na likwidacji 2673 piecyków gazowych i zastąpieniu ich instalacją podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą ciepła sieciowego, dla nas jako spółdzielni ma wymiar niemal historyczny. Skala, budżet, a przede wszystkim liczba objętych mieszkańców sprawiają, że to jeden z naszych największych projektów - wskazał prezes spółdzielni i podkreślił, że dzięki usunięciu piecyków gazowych z mieszkań znacząco poprawiło się bezpieczeństwo i komfort ich mieszkańców. Całkowita moc przyłączeniowa w ramach zrealizowanej inwestycji wyniosła ponad 7MWt.

Programu "Ciepła woda bez piecyka" polegający na zastępowaniu piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody realizowany jest od 2004 roku także w Krakowie. Od początku jego trwania zlikwidowano kilkadziesiąt tysięcy piecyków gazowych w mieszkaniach, instytucjach, szkołach, przedszkolach czy placówkach kultury na terenie miasta. O przystąpieniu do programu decydują administratorzy wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielnie mieszkaniowe, a jego realizatorami są Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, krakowska Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła oraz elektrownia CEZ Skawina.