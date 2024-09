W nocy IMiGW do 3. stopnia podniósł alert o intensywnych opadach deszczu dla Małopolski. Przybywa też strażackich interwencji. Według wojewody Krzysztofa Jana Klęczara sytuacja w całym regionie jest stabilna, a największe zagrożenia w najbliższym czasie mogą przynieść szybkie wezbrania lokalnych rzek i potoków.

/ Shutterstock

Nad regionem utrzymują się wciąż opady deszczu, których natężenie sięga od 10 mm/h do ok. 15 mm/h, a punktowo do około 30 mm. Jak podają służby wojewody do końca dnia całkowita wysokość opadów wynosić będzie 50-70 mm.

Rzeki w Małopolsce nie przekroczyły jeszcze stanów alarmowych. Stany ostrzegawcze są przekroczone na Wiśle w Jawiszowicach, Skawince w Radziszowie i Stryszawce w Suchej Beskidzkiej.

Nowe ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje dla powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, tarnowskiego, wielickiego, Krakowa i Tarnowa. Do poniedziałku sumę opadów w Małopolsce może wynieść 220 mm.

W piątek i sobotę strażacy w Małopolsce podjęli ponad 200 interwencji. Dotyczyły one usuwanie zalegających drzew, konarów i gałęzi z dróg, chodników i rzek, udrażnianie przepustów, wypompowywanie wody z posesji, piwnic. Strażacy zabezpieczali też workami wały rzeczne, posesje i domy.

Pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują w powiecie nowotarskim, w Nowym Targu oraz w gminach: Szaflary, Czarny Dunajec i Brzeszcze.

Według danych Tauronu ok. 4 tys. odbiorców w powiecie krakowskim pozostaje bez prądu.

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) - Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku z intensywnymi opadami deszczu w południowej Polsce.

Tatrzański Park Narodowy informuje, że na szlakach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych występuje dużo błota i kałuże. Niski pułap chmur oraz mgła, znacznie ograniczają widzialność, zwłaszcza powyżej górnej granicy lasu - może prowadzić to do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. W związku z alertami, ostrzegającymi przed intensywnymi opadami, odradzamy wyjścia w góry.

Jak zapewniają służy zarządzania kryzysowego wojewody sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie posiadają pojemność powodziową większą niż wymagana w instrukcjach gospodarowania wodą na obiektach.