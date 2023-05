Starostwo oświęcimskie bada, czy budka z lodami, która kilka dni temu stanęła nieopodal bramy głównej byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, może prowadzić działalność. Muzeum Auschwitz wyraziło nadzieję, że „ten wstydliwy problem” zostanie rozwiązany.

Brama obozowa / Shutterstock

Budka - rodzaj przyczepy przystosowanej do sprzedaży lodów i gofrów - stanęła kilka dni temu około 200-250 m w prostej linii od historycznej bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, obok skrzyżowania ulic Ofiar Faszyzmu i Męczeństwa Narodów. W pobliżu ustawiona została też przenośna toaleta.

Rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel wskazał, że ustawienie budki, to przykład nie tylko estetycznego bezguścia, ale też braku szacunku dla znajdującego się nieopodal szczególnego historycznego miejsca.

Bartyzel zaznaczył zarazem, że "przyczepa stoi poza wyznaczoną przez przepisy strefą ochronną Pomnika Zagłady". Zatem, niestety, nie mamy na nią żadnego wpływu. Ufamy, że właściwe władze samorządowe rozwiążą ten wstydliwy problem - oznajmił.

Zdaniem Dagmara Kopijasza z brzeszczańskiej Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, sytuacja jest żenująca. Tu dba się o historię i edukację, o miejsce pamięci. Dla mieszkańców to priorytet, a tutaj nagle ktoś wyskakuje z lodami. Mieszkańcy Brzezinki są zdenerwowani, bo wygląda to fatalnie. W pobliżu historycznych miejsc znajduje się centrum obsługi turystów, gdzie zwiedzający mogą zjeść, napić się czy skorzystać z toalety, a tu ktoś obok stawia sobie budkę z lodami - powiedział w piątek dziennikarzowi PAP.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński poinformował PAP, że po zaalarmowaniu przez Muzeum Auschwitz, urząd sprawdził, czy nie doszło do samowoli budowlanej na działce powiatu. Okazało się, że sprawa dotyczy działki prywatnej. Pomiędzy jej właścicielem i właścicielem budki została zawarta umowa (...). Nie wiemy jednak, czy właściciel budki może prowadzić działalność w tym miejscu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga bowiem uzyskania zgody wojewody małopolskiego. Badamy tę kwestę. Potem będziemy informowali odpowiednie organy i motywowali do podjęcia działań - powiedział.

Brama główna w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau to murowany budynek z przeszkloną, wysoką na niemal 15 m, wieżą wartowniczą w środkowej części. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w świecie obiektów. Dla wielu to symbol nie tylko obozu, ale też Zagłady.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na terenie Miejsca Pamięci obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów.