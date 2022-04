Licznik pokazujący, ile gatunków zwierząt ginie w ciągu miesiąca, tygodnia, dnia a nawet ostatnich dwóch godzin został uruchomiony w Tauron Arenie Kraków. Będzie włączał się codziennie o g. 20.00.

Według naukowców tempo wymierania gatunków jest współcześnie sto razy szybsze niż wynika to z naturalnych procesów, dlatego aby nie zatracić różnorodności flory i fauny konieczne są zdecydowane kroki takie jak: ograniczenie konsumpcji, powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i nadmiernej eksploatacji zasobów.

Tempo wymierania gatunków gwałtownie przyśpieszyło - mówi Kamil Wyszkowski dyrektor wykonawczy United Nations Global Contact Network Poland. Jak wskazał dzieje się tak, bo ludzi jest coraz więcej, potrzebujemy coraz więcej miejsca pod uprawę i coraz więcej żywności, a jednocześnie bardzo dużo jedzenia jest marnowane.

Musimy powstrzymać to szaleństwo, zatrzymać się i znaleźć inne metody pozyskiwania żywności np. farmy wertykalne, rolnictwo miejskie albo hodowlę mięsa w laboratorium. Trzeba też zmienić politykę żywnościową, przechodząc na jedzenie owadów, spiruliny czy alg z farm morskich. Potężny wpływ na wielkie wymieranie mają także zmiany klimatyczne. Obecny proces jest już szóstym wymieraniem z kolei, tylko że spowodowanym działalnością człowieka - dodał.

Licznik został uruchomiony z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi. Jest też zapowiedzią tegorocznego festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival, którego piąta edycja odbędzie od 14 do 21 sierpnia. Widzowie zobaczą najlepsze polskie i światowe produkcje o problemach ratowania środowiska, to m.in. pokazywana na festiwalu w Cannes "Aya" i nagradzany na światowych festiwalach film "Eating our way to extinction" z udziałem Kate Winslet.

Tematem przewodnim będą ginące gatunki, ale nie tylko, bo każdy dzień festiwalowy będzie miał swoją tematykę. Będziemy rozmawiać m.in o wodzie, o aktywizmie, o green waschingu. Będą szalenie ciekawe filmy z całego świata - mówi Grzegorz Dukielski z fundacji Green Festival. W tym roku najwięcej zgłoszonych filmów to produkcje polskie i bardzo nas to cieszy. Mamy około 70 filmów. Nadal można je zgłaszać do konkursu, mamy na to jeszcze miesiąc, lista nie jest jeszcze zamknięta - podkreślił Dukielski.

Organizatorzy festiwalu ze względu na inwazję wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podjęli decyzję o wykluczeniu z konkursu wszystkich filmów produkcji rosyjskiej.

Rok temu w Tauron Arenie Kraków działał zegar klimatyczny, wskazujący czas niezbędny, by wyzerować naszą emisję CO2.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig o liczniku ginących gatunków Józef Polewka / RMF24