Ulica Krupnicza w centrum Krakowa charakteryzuje się bardzo dużym ruchem pieszych. Zaplanowana została jej przebudowana zgodnie z koncepcją woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych. Zaplanowano też posadzenie wielu roślin.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Magistrat uzyskał już pozwolenie konserwatorskie na przebudowę ul. Krupniczej - poinformował prezydent miasta Jacek Majchrowski. Zaplanowana przebudowa - zaznaczył prezydent - jest zbieżna z postulatami mieszkańców, zgłaszanymi w ramach budżetu obywatelskiego.



Od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego ulica będzie obsadzona drzewami i krzewami, pojawią się fasadowe ogrody i zbiorniki na deszczówkę - zapowiedział Majchrowski.



Według Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) dzięki zaplanowanej przebudowie ul. Krupnicza na odcinku od Teatru Bagatela do ul. Szujskiego już wkrótce zmieni całkowicie swoje oblicze. Na fragmencie tym zostanie posadzonych wiele roślin, w tym 39 drzew: czereśni ptasich i olszy czarnych. Oprócz drzew posadzonych będzie kilka tysięcy krzewów i bylin. Zaprojektowano także ogrody fasadowe.



Pojawią się zbiorniki magazynujące wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do podlewania roślin, i ogrody deszczowe - ich zadaniem będzie spowolnienie odpływu wody opadowej do kanalizacji. Na ulicy znajdzie się także miejsce dla mebli miejskich, parkingów samochodowych i rowerowych, a także na informacje o historii tego traktu.



Idea projektu - przekazali przedstawiciele ZMM - opiera się na koncepcji woonerf, czyli ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia dzięki utworzeniu wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników (rezygnacja z podziału na jezdnię i chodniki) i wprowadzeniu mebli miejskich wraz z zielenią.



Inwestycję wspólnie zrealizują Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.