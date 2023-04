Pasażerowie linii tramwajowych na krakowskich Bronowicach powinny być przygotowani na wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac torowych, od dziś - 24 kwietnia do 2 maja zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Bronowice-Bronowice Małe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje portal krakow.pl, remont planowany jest na okres ok. 1,5 tygodnia. Przewidywany termin przywrócenia ruchu tramwajowego do pętli Bronowice Małe to 3 maja. W związku z powyższym zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej.

Od 3 maja zostanie wznowiony ruch tramwajowy na odcinku Bronowice-Bronowice Małe, jednak ruch tramwajów na pętli Bronowice Małe będzie możliwy tylko po jednym torze.

Szczegółowe informacje na stronie Zarządu Transportu Publicznego oraz MPK SA w Krakowie.

Zasady zachowania ważności biletów

Bilety okresowe wykupione na linie 4, 8, 13 i 24 zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych.

Dodatkowo, bilety okresowe wykupione na linie 4, 8 i 24 zachowują ważność:

na trasie linii 139 na odcinku Bronowice Małe - Plac Inwalidów;

na całej trasie linii 708.

Szczegółowe informacje o dalszych zmianach zostaną podane wkrótce.