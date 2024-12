Jest zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków, aby na Rynku Głównym pojawiło się więcej drzew. Koncepcję nowych nasadzeń przygotowali specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Rośliny na krakowskim rynku to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Pierwsze nasadzenia planowane są na wiosnę 2026 r.

Jak ocenił zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Mazur podczas czwartkowego briefingu, przygotowanie koncepcji i pozytywna opinia wydana dla niej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, to ważny krok w kierunku zazielenienia największego placu w mieście.

Dzięki rzeczowej i bardzo szczegółowej pracy zespołu ekspertów udało nam się stworzyć takie warunki, które sprawiły, że pozyskaliśmy pozytywną opinię konserwator zabytków. To oznacza także, że uda nam się zrealizować wolę mieszkańców wyrażoną w budżecie obywatelskim, jednocześnie zachowując historyczny charakter serca naszego miasta - powiedział Mazur.

Kiedy rozpoczną się prace?

Opinia konserwatora będzie potrzebna do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, co planowane jest do października 2025 r.

Pierwsze nasadzenia mają się pojawić na wiosnę 2026 r.

Kierownik zespołu badawczego, dr inż. Wojciech Bobek z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przypomniał, że badania prowadzone są od czerwca br. we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Wykorzystywano do nich m.in. georadary, drony i specjalistyczne skanery.

Jak tłumaczyli autorzy opracowania, pod szczególną uwagę wzięto ochronę ukrytych pod ziemią reliktów, zabytkową strukturę otoczenia, wpływ na panoramę i kompozycję przestrzeni, a także dobór nasadzeń uwzględniających historię rynku oraz współczesne wyzwania, związane ze zmianami klimatu.

Gdzie pojawią się drzewa?

Ostatecznie zadecydowano, że drzewa mogą zostać posadzone w kilku lokalizacjach.

Jest to otoczenie kościoła św. Wojciecha, gdzie różne gatunki drzew rosną prawdopodobnie od około 200 lat, a najstarsze spośród tych rosnących na Rynku - dąb - znajduje się właśnie w tamtym miejscu.

Pod nasadzenia wskazano także: okolice Wieży Ratuszowej, przestrzeń wzdłuż pierzei rynku oraz sąsiedztwo fontanny.

Możliwy jest także szpaler drzew po zachodniej stronie rynku. Drzewa będą sadzone na podstawie badań georadarowych, by nie naruszać podziemnych reliktów.

Jakie drzewa zostaną posadzone?

Eksperci wskazali pięć gatunków drzew, które najlepiej odpowiadają specyficznym wymaganiom tego miejsca.

Pierwszym z nich jest robinia biała "Unifoliola". Kolejny to klon polny "Elsrijk", rodzimy gatunek odporny na suszę i zasolenie. W otoczeniu kościoła św. Wojciecha pojawi się dąb szypułkowy "Monument", w formie kolumnowej, ceniony za trwałość i mniejsze wymagania przestrzenne.

Po wschodniej stronie Sukiennic zaplanowano lipy - drobnolistną ("Greenspire", "Brabant") oraz srebrzystą.

Projekt "Posadźmy drzewa na Rynku Głównym" zakładający zazielenienie głównego placu Krakowa okazał się jednym ze zwycięskich zadań w edycji miejskiego budżetu obywatelskiego z 2022 r.

Chcemy, żeby na Rynek Główny po kilkudziesięciu latach wróciły drzewa. Nasadzenia zapewnią trochę cienia oraz sprawią, że w ciepłe dni plac nie będzie już betonową patelnią, która staje się jednym z najgorętszych miejsc w mieście - argumentował swój wniosek projektodawca Krzysztof Kwarciak.