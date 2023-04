Pozostałości budynku odkryte na terenie tworzonego właśnie parku im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie zostaną zasypane. według urzędników, nie opóźni to otwarcia nowej zielonej przestrzeni w centrum miasta.

Budowa Parku Szymborskiej w Krakowie / Jacek Skóra / RMF FM

Park przy ulicy Karmelickiej w centrum miasta, był jednym z zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Na dawnym żużlowym parkingu obok wojewódzkiej biblioteki publicznej, mieszkańcy chcieli zieleni. Dziś park, który ma mieć za patronkę wybitną literatkę Wisławę Szymborską jest co raz bliżej ukończenia.

To nie jest duży teren, nie obyło się jednak bez kontrowersji. Część mieszkańców zarzuca miastu, że w parku nie zaplanowano zbyt wielu drzew. Będzie to jednak park symboliczny, odnoszący się parkową infrastrukturą do pamięci noblistki. W ubiegłym tygodniu na terenie budowy odkryto pozostałości po dawnym szpitalu - wiadomo że to piwnice budynku z XIX w.

Wykonawca natrafił na pozostałości istniejącego tam wcześniej rozebranego budynku. Odbyło się już spotkanie ze służbami konserwatorskimi. Ustalono, że wykonana zostanie inwentaryzacja, natomiast nie powinno to wpłynąć znacząco na sposób prowadzania dalszych prac. W tym miejscu zaplanowane były nasadzenia drzew w dość dużym rozproszeniu, więc te nasadzenia będą tak dopasowane, by w jak najmniejszym stopniu kolidowały z tym, co znajduje się pod ziemią. Przebiegać ma tam też droga techniczna dla elementów wodnych, które będą się znajdowały w parku. Wykonawca ma tak zaplanować prace, by jak najwięcej elementów odkrytych konstrukcji zachować. Nie oznacza to jednak, że projekt się zmieni, mówimy bardziej o dopasowaniu tego co jest pod ziemią. Po inwentaryzacji wykonawca będzie dalej prowadzić tam prace - zapowiada Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Odkrycie nie oznacza, że termin ukończenia prac jest zagrożony. Park ma zostać otwarty w rocznicę urodzin noblistki, 2 lipca.

Przestrzeń przy Karmelickiej zmieni się zdecydowanie. Park będzie połączeniem zieleni i wody. Stworzony zostanie meandrujący strumyk. Pojawiły się już pierwsze nasadzenia - drzewa i kwiaty. Park pomiędzy ulicami Dolnych Młynów a Karmelicką będzie mógł cieszyć mieszkańców już w tym roku. Znajdą się w nim elementy symboliczne związane z poetką: parasolki, które notorycznie gubiła i bibeloty. Park imienia Szymborskiej musi się pojawić wśród zieleni, zatem czeka nas dawka odpoczynku, ale tez historii związanej z wielką poetką - dodaje Mikolaszek

Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej planuje w najbliższym czasie otwarcie kolejnych dużych inwestycji. Już 27 kwietnia otworzony ma zostać Park Bednarskiego, 22 czerwca park na Zakrzówku.