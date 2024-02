Krakowscy seniorzy padli ofiarą oszustów podających się za pracowników spółdzielni mieszkaniowej. Mężczyźni wykorzystali chwilę nieuwagi starszego małżeństwa i ukradli z ich mieszkania oszczędności w kwocie 13 tysięcy złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

7 lutego do jednego z mieszkań w Podgórzu zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik spółdzielni mieszkaniowej. Poinformował seniorów, że w ich mieszkaniu doszło do awarii hydraulicznej, w wyniku której, prawdopodobnie ich lokal zalewa piwnicę w bloku.

Mężczyzna poprosił o umożliwienie wejścia do mieszkania, aby sprawdzić instalację. Kiedy małżeństwo go wpuściło, ten odwrócił ich uwagę twierdząc, że musi odkręcić kran w kuchni, a jego współpracownicy, którzy są w piwnicy, sprawdzą czy to ich mieszkanie powoduje awarię w budynku.

Gdy właściciele lokalu udali się za nim, drugi z mężczyzn wykorzystując tą sytuację niepostrzeżenie wszedł do mieszkania i okradł nieświadomych zagrożenia seniorów. Po pewnym czasie małżeństwo zorientowało się, że zostało oszukane i okradzione. Seniorzy szybo powiadomili policję.

Małżeństwo straciło 13 tysięcy złotych w gotówce.