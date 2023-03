Dziesięć godzin trwała środowa, burzliwa dyskusja krakowskich radnych. Efekt? W Krakowie nie powstanie dzielnica wieżowców na Rybitwach. Przeciwko planom dla "Nowego Miasta" protestowało ponad pół tysiąca przedsiębiorców.

/ Józef Polewka / RMF FM

W Krakowie nie powstanie dzielnica wieżowców na Rybitwach. Po 10 godzinach burzliwej dyskusji, krakowscy radni odrzucili w środę projekt planu Nowe Miasto.

Radni odrzucili wczoraj projekt już na pierwszym czytaniu - przeważyły głosy zarówno radnych Prawa i Sprawiedliwości jak i Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali przeciwko projektowi.

Plan przygotowywany przez wiele lat przez wiceprezydenta Muzyka zakładał budowę nowej dzielnicy mieszkalno-usługowej dla nawet 100 tys. nowych mieszkańców, na terenie krakowskiego Płaszowa.

Protesty przedsiębiorców

Burzliwie było jeszcze zanim zaczęła się sesja. Przeciwko pomysłowi Jacka Majchrowskiego i jego zastępcy Jerzego Muzyka na stworzenie "Nowego Miasta", przed magistratem protestowało kilkuset przedsiębiorców i pracowników z Rybitw.





Domagali się, by radni nie przyjmowali planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto". Zdaniem przedsiębiorców, to prosta droga do upadku ich biznesów.

Podkreślali, że miasto najpierw zachęcało ich do inwestowania na tym terenie, a teraz chce ich wygonić, budując nowe osiedla.

Projekt zakładał bowiem, że firmy będą mogły nadal prowadzić swoją działalność, ale nie będą mogły się rozwijać i dokonywać nowych inwestycji.

Dzisiaj przed południem zaplanowano briefing wiceprezydenta Jerzego Muzyka w Urzędzie Miasta Krakowa poświęcony wczorajszej sesji i protestowi przedsiębiorców z krakowskich Rybitw.

