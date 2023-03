Kilkuset przedsiębiorców z krakowskich Rybitw protestowało przed Urzędem Miasta Krakowa. Domagali się, by radni podczas dzisiejszej sesji nie przyjmowali planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto". Zdaniem przedsiębiorców, to prosta droga do upadku ich biznesów. Protest zakończył się około godziny 10.30.