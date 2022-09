​Coraz bliżej zakończenia remontu głównej i zabytkowej widowni w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wymieniono już parkiet, niebawem pojawią się także nowe - zaprojektowane specjalnie dla tej placówki kulturalnej fotele inspirowane ocalałymi zdjęciami z jej początków z XIX wieku.

To jest historyczny moment, od wielu dziesiątek lat nie było takiej zmiany, wymieniamy podłogę na wszystkich poziomach widowni. Wymieniamy też fotele. Gwarantuje, że teraz nie będzie też skrzypieć, co jest domeną tych krzeseł, które były wcześniej. Oprócz tego przywracamy trzecie piętro. Do końca września opanujemy i otwieramy starą, nową scenę już od października - mówi RMF FM Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie o modernizacji widowni w placówce Józef Polewka / RMF FM

Jak podkreślił, ta placówka, to jedna z najważniejszych scen teatralnych w Polsce, odbywały się tu m.in. głośne premiery polskich twórców podczas zaborów, tu pierwsze kroki stawiało też wielu znanych aktorów.

Koszt remontu to 2,5 mln złotych.