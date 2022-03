W Krakowie wciąż trwa miejska zbiórka darów dla Ukrainy. Rzeczy są zbierane na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Jakie produkty są teraz najpotrzebniejsze?

Wśród produktów, które przydadzą się najbardziej jest żywność, podstawowe środki higieny osobistej, ale także chemia domowa: proszki do prania, płyny do mycia naczyń. Potrzebne są koce, śpiwory, pościel i ręczniki. Bardzo potrzebne jest nowa bielizna!

Krakowianie o pomocy dla Ukrainy Jacek Skóra, RMF FM

Katarzyna Kadyla o magazynie pomocy w Krakowie Jacek Skóra, RMF FM

Zbierane są również podstawowe leki, które mogą być kupione w aptece bez recepty - środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na przeziębienie, kłopoty żołądkowe itp. Potrzebne są bandaże, plastry, opatrunki jałowe. Organizatorzy zbiórki proszą o to, by na opakowania były pełne, nieotwarte i z aktualną datą ważności.

Ważne jest to, że nie są zbierane zupy przygotowane do słoików, przetwory i produkty o krótkim terminie przydatności. Jest natomiast prośba o żywność świeżą, ale szczelnie zapakowaną: żółte sery, wędliny, serki do kanapek itp.

Krakowski magazyn pomocy dla Ukrainy Jacek Skóra, RMF FM

Potrzebna jest także nowa ciepła odzież i odzież termiczna, która jest przekazywana tym, którzy czekają w kilometrowych korkach na granicy. Rzeczy te przekazywane są także obrońcom ukraińskich miast.

W weekend dary można przewozić w godzinach od 9:00 do 15:00. Z kolei w dni powszednie można przyjeżdżać od 12:00 do 18:00.