Władze Krakowa od środy wznawiają zbiórkę darów od osób indywidualnych z myślą o uchodźcach wojennych, którzy coraz liczniej przybywają do miasta. Żywność, środki higieny osobistej, chemia domowa będzie zbierana na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Zbiórka na stadionie / Bogusław Świerzowski / krakow.pl / Materiały prasowe

W tym momencie najbardziej potrzebna jest żywność o przedłużonej ważności, odzież termiczna, opatrunki, śpiwory, koce, ładowarki oraz środki chemiczne, w tym także proszki do prania i płyny do mycia naczyń. Oprócz koców i śpiworów potrzebne są także pościel i ręczniki. Organizatorzy zbiórki apelują, aby w miarę możliwości przekazywane rzeczy były nowe.

Nie należy przynosić: odzieży, zup w słoikach, przetworów i produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, świeżych owoców, warzyw ani żywności, która wymaga przechowywania w lodówce.

Rzeczy będą zbierane w tygodniu od g. 12.00 do 18.00, a w weekend od g. 9.00 do 15.00, aż do odwołania.

Z Krakowa wyjechało już więcej niż 10 TIR-ów z darami. Transport przekroczył granicę polsko-ukraińską, a rzeczy są na bieżąco przekazywane potrzebującym.

Leki oraz środki dezynfekcji i pierwszej pomocy, które były przynoszone przez krakowian w ramach miejskiej zbiórki, dotarły dzisiaj do jednego z kijowskich szpitali.

Na stadionie rozdawane są także pakiety pomocowe dla uchodźców, którzy są w Krakowie.

Od środy do piątku krakowianie będą mogli uczestniczyć w zbiórce pieniędzy prowadzonej w tramwaju. Pieniądze do puszek będą zbierać w g. 9.00-17.00 na trzech trasach linii nr 8, 19 oraz 1 wolontariusze koła PCK i klubu Honorowych Dawców Krwi, który funkcjonuje w MPK SA w Krakowie.

Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. W związku z tym, że tramwaj będzie kursował na regularnych liniach obowiązuje w nim normalna taryfa biletowa.