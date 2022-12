W Krakowie w noc sylwestrową będzie wzmocniona komunikacja miejska. Do obsługi nocnych kursów zostanie skierowany tabor o większej pojemności. Rruchomiona będzie także dodatkowa linia autobusowa nr 604.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak poinformował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, 31 grudnia w ciągu dnia autobusy i tramwaje będą kursować według obowiązujących sobotnich rozkładów jazdy. Wzmocnienia pojawią się w noc sylwestrową, w związku ze spodziewanymi zwiększonymi potrzebami przewozowymi.

Na nocne linie tramwajowe nr 62, 64 i 69 oraz autobusowe 612 i 642 zostanie skierowany bardziej pojemny tabor. Ich rozkłady jazdy pozostaną bez zmian (jak w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę).



Dodatkowo zostanie uruchomiona specjalna nocna linia autobusowa 604 kursująca po trasie: Prądnik Biały - po trasie linii 904 do skrzyżowania ul. Nowosądeckiej i Łużyckiej, następnie: Witosa - Halszki - Stojałowskiego - Os. Kurdwanów - Stojałowskiego - Herberta - Myślenicka - Merkuriusza Polskiego (powrót: Chałubińskiego - Szybisko) - Kąpielowa - Swoszowice SKA.



Linia ta będzie kursować z częstotliwością co 60 minut, realizując odjazdy z przystanku Teatr Słowackiego w obu kierunkach 30 minut po pełnej godzinie (zapewniając z linią 904 łączną częstotliwość co 30 minut na wspólnym odcinku trasy).



Pozostałe linie nocne będą kursować bez zmian zgodnie z weekendowym rozkładem jazdy.



Według zapowiedzi ZPT dodatkowo do obsługi pasażerów w razie konieczności przygotowano pojazdy rezerwowe: cztery tramwaje i cztery autobusy przegubowe.



W Nowy Rok krakowskie autobusy i tramwaje będą kursować według świątecznych rozkładów jazdy ze specjalnymi zmianami. Linie tramwajowe 9 i 11 wyjadą na trasy od około godziny 14.00/14.30, a linie autobusowe 100, 101, 124, 125, 136, 140, 155, 189, 501, 502, 537 będą kursować od około godziny 13.00/13.30. Autobusy nr 109, 121, 154, 578 zostaną zawieszone w tym dniu. Linia 702 będzie kursować do godziny 8.00 z częstotliwością co 30 minut i następnie co 20 minut.

