Kraków: Niespodzianka pod torowiskiem. Remont Grzegórzeckiej potrwa dłużej

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Remont torowiska na ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie potrwa dłużej niż pierwotnie zakładano. Po rozpoczęciu prac i usunięciu asfaltu odkryto poważne uszkodzenia konstrukcji torowiska, które wymagają natychmiastowej naprawy. W efekcie komunikacja tramwajowa na tym odcinku ma wrócić dopiero pod koniec września.

Remont torowiska na Grzegórzeckiej potrwa dłużej. Konieczna wymiana szyn

Największe problemy wykryto na odcinku od ul. św. Łazarza do ronda Grzegórzeckiego. Okazało się, że konieczna będzie wymiana szyn, choć początkowo nie była ona przewidziana w zakresie inwestycji.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, mocowanie szyn do betonowej konstrukcji pod asfaltem zostało ścięte, a poliuretanowa podbudowa uległa zmiażdżeniu. To właśnie te uszkodzenia powodowały pękanie asfaltu między szynami oraz nadmierne drgania przenoszone na okoliczne budynki. Dodatkowo wykryto liczne spękania stalowej nawierzchni torowiska oraz zapadnięcia kanałów technicznych.

Grzegórzecka: Odkryto kolejne uszkodzenia torowiska

Kolejne problemy ujawniono na odcinku między ulicami Wielopole i Blich. Tam uszkodzona jest betonowa konstrukcja torowiska, dlatego konieczne będzie wykonanie nowej betonowej płyty. Przy okazji naprawione zostanie również niesprawne odwodnienie pod wiaduktem kolejowym.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przyznaje, że wydłużenie prac oznacza kolejne tygodnie utrudnień dla mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jak podkreślają urzędnicy, decyzja o rozszerzeniu zakresu robót została podjęta ze względu na bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury. Naprawa ujawnionych usterek już teraz ma zapobiec poważniejszym awariom i konieczności kolejnych zamknięć w przyszłości.

Remont torowiska w Krakowie. Utrudnienia potrwają do końca września

Przy okazji rozszerzono także zakres inwestycji. Nową nawierzchnię asfaltową zyskają droga dla rowerów oraz pas ruchu dla samochodów na ul. Grzegórzeckiej. Odnowione zostaną również przystanki przy Hali Targowej.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapowiada, że będzie na bieżąco informował o postępie prac oraz zmianach w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji zastępczej.