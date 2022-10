Seniorzy w Krakowie mogą liczyć na dowóz meleksem sprzed bramy cmentarnej do grobu bliskiej osoby. Do skorzystania z takiej bezpłatnej usługi organizatorzy zachęcają przy okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

Cmentarz Rakowicki / Shutterstock

Oferta realizowana jest na terenach cmentarzy komunalnych: Rakowice, Prądnik Czerwony, Grębałów.

Usługę miasto przygotowało dla najstarszych mieszkańców w czasie pandemii, aby ułatwić im bezpieczne, z zachowaniem zasad sanitarnych, dotarcie do mogił najbliższych. Projekt jest kontynuowany w tym roku. Dotychczas największym zainteresowaniem usługa cieszyła się na cmentarzu Rakowickim.



Chcemy, aby seniorzy mogli wygodnie poruszać się po cmentarzach. Starsze osoby lubią odwiedzać groby bliskich, a krakowskie nekropolie są rozległe, czasami przemieszczenie się z jednego miejsca do drugiego zajmuje sporo czasu. Nekropolia to nie tylko miejsce spoczynku najbliższych, to też piękny ogród, miejsce refleksji - powiedziała pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej Anna Okońska-Walkowicz.



Usługa transportowa "Meleks" jest przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 70. roku życia, a także seniorów powyżej 65. roku życia legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Seniorowi może towarzyszyć jedna osoba. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.



Meleksa trzeba zarezerwować minimum trzy dni przed wizytą na nekropolii - należy zadzwonić pod numer infolinii 12 413 33 33 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.



Oferta obejmuje przejazd do grobów bliskich zamawiającego i z powrotem w czasie nieprzekraczającym jednej godziny zegarowej. Meleks jest wyposażony w wodę do picia, a także łopatkę do ewentualnych prac przy grobowcu.



Na realizację usługi miasto podpisało umowę z zakładem pogrzebowym i to on obsługuje meleksy i infolinię poświęconą usłudze.



Pomoc w dotarciu na groby bliskich to usługa miasta realizowana w ramach Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025.