Wszystkich Świętych w Krakowie. Jak dojechać na cmentarze? MAPY

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W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Zarząd Transportu Publicznego przygotował rozbudowaną siatkę połączeń autobusowych i tramwajowych. Mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli skorzystać z aż 34 linii specjalnych, które obsłużą 25 cmentarzy. Celem jest zapewnienie wygodnego i sprawnego dojazdu na groby bliskich bez konieczności szukania miejsca parkingowego.

Władze zachęcają mieszkańców Krakowa oraz przyjezdnych do korzystania z komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych.

Priorytet dla pasażerów komunikacji miejskiej

W rejonach największych nekropolii to właśnie komunikacja miejska otrzyma pierwszeństwo.

Naszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom możliwie wygodnego dojazdu do cmentarzy. Przygotowaliśmy rozbudowaną ofertę połączeń, ale równie ważne są rozwiązania, które pozwolą autobusom i tramwajom sprawnie poruszać się w rejonach największego ruchu. Chcemy, żeby w okresie Wszystkich Świętych komunikacja miejska była najbardziej praktycznym wyborem – podkreśla Magdalena Musiał, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego.

Częste kursy i nowe linie

Największa liczba połączeń specjalnych zostanie uruchomiona 31 października i 1 listopada. W tych dniach pasażerowie będą mogli korzystać z 26 linii autobusowych i 8 tramwajowych, które połączą najważniejsze cmentarze, m.in. Prądnik Czerwony, Rakowicki, Grębałów i Podgórski.

12 linii będzie kursować co 10 minut lub częściej, a większość pozostałych – co 20 minut lub częściej. Specjalne połączenia ułatwią także przemieszczanie się między cmentarzami, np. linia 804 połączy aż pięć nekropolii.

Fot. ZTP w Krakowie

Wzmocnienia już tydzień wcześniej

Dodatkowe autobusy i tramwaje pojawiły się już w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych. Uruchomiona została specjalna linia tramwajowa 84, zwiększyła się częstotliwość kursów linii 105, a linia 184 dojeżdża do cmentarza na Prądniku Czerwonym. Pełna oferta specjalna zostanie wprowadzona w dniach 31 października – 1 listopada, a dodatkowe wzmocnienia przewidziano również na 30 października i 2 listopada.

Ułatwienia i specjalna organizacja ruchu

W dniach największego ruchu wprowadzone zostaną rozwiązania usprawniające przejazd komunikacji miejskiej. Na ul. Strzelców powstanie dodatkowy pas autobusowy, a w rejonach cmentarzy zmieni się organizacja ruchu.

W okresie Wszystkich Świętych nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim kierowcom swobodnego dojazdu i parkowania przy największych cmentarzach. Możemy natomiast zapewnić sprawny transport dla znacznie większej liczby osób. Dlatego to komunikacja miejska otrzymuje priorytet, a organizację ruchu podporządkowujemy przede wszystkim potrzebom jej pasażerów – tłumaczy dyrektorka ZTP.

Fot. ZTP w Krakowie

Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych i tymczasowych przystanków, a w rejonie największych nekropolii pojawią się specjalne oznaczenia ułatwiające odnalezienie właściwej linii. W rezerwie przygotowano także 16 pojazdów – 10 autobusów i 6 tramwajów – na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Interaktywna mapa i informacje online

Aby ułatwić planowanie podróży, uruchomiony zostanie specjalny serwis internetowy z interaktywną mapą połączeń. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli sprawdzić najlepsze możliwości dojazdu do poszczególnych cmentarzy oraz tras między nekropoliami. Dodatkowe informacje i oznaczenia pojawią się także na przystankach w pobliżu cmentarzy.

Fot. ZTP w Krakowie

Więcej informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w czasie Wszystkich Świętych w Krakowie można znaleźć na oficjalnej stronie miasta.