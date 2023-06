Trasy krakowskich linii autobusowych nr 152 i 192 zostaną wydłużone. Nowy rozkład ma wejść w życie z początkiem wakacji. Zmian chcieli mieszkańcy Woli Justowskiej.

Trasa linii nr 152 zostanie wydłużona do przystanku "Cmentarz Olszanica". Z kolei trasa linii nr 192 zostanie wydłużona do pętli "Dworzec Główny Wschód". W wakacje obydwie linie będą kursować co 20 minut w godzinach szczytu i co 30 minut w pozostałych godzinach.

W rejonie Woli Justowskiej linia nr 192 będzie jak dotąd co drugim kursem docierać do przystanku "Olszanica Bory". Natomiast pozostałe kursy zostaną skrócone do przystanku Chełm.

Trasy linii 152 i 192 / Materiały prasowe

Wydłużenie tras to odpowiedź na apele mieszkańców Woli Justowskiej.