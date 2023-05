Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi zakończy się 31 maja. Dzień później na tę ulicę wrócą autobusy. Wiemy, jak będą kursować. Zmieni się trasa linii 192.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wcześniej "192", która na czas remontu została zawieszona, mieszkańcy dojeżdżali do Dworca Głównego Wschód. Po przywróceniu jej kursowania trasa będzie krótsza: do Nowego Kleparza.

Mieszkańcy Woli Justowskiej będą mogli dojechać na Dworzec Główny autobusem 152. Z naszych obserwacji wynikało, że linią 192 pasażerowie jadą na Aleje Trzech Wieszczów - mówił RMF FM dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek.

O planowanej zmianie trasy 192 informowana była wcześniej Rada Dzielnicy.

Mamy propozycję, żeby po otwarciu jesienią linii tramwajowej do Górki Narodowej wydłużyć kursowanie 192 do Krowodrzy Górki. To z kolei ma związek z planowanymi zmianami w kursowaniu linii 164, która będzie obsługiwana przez autobusy elektryczne, a te są za wysokie i nie zmieszczą się pod wiaduktem na ul. Prądnickiej - mówi dyrektor Franek.

Przyznaje, że bardzo trudno ułożyć komunikacyjną "kostkę Rubika", tak by zadowoleni byli wszyscy. Jak zapowiada jesienią linie 152 i 192 mają kursować częściej, bo co kwadrans.

Jak będą wyglądać połączenie autobusowe od 1 czerwca?

Linia 134 będzie kursować co 30 minut po takiej samej trasie jak przed przebudową: Cracovia Stadion - ZOO,

Linia 102 ma kursować co 20 minut z Krowodrzy Górki do Bielan

Linia 152 ma kursować co 20 minut z Dworca Czyżyny do Chełmu.

Linia 192 ma kursować co 20 minut z Nowego Kleparza do Cmentarza w Olszanicy, co drugi kurs będzie wydłużony do przystanku Olszanica - Bory.

Chcemy stworzyć spójną siatkę połączeń, atrakcyjną dla pasażerów. Nie będzie linii, które odjeżdżałyby co 36 minut, a co 20 lub 40 minut - podkreśla Sebastian Kowal rzecznik prasowy Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

1 czerwca przestaną działać zastępcze linie autobusowe: 700, 702, 734, 752 i 792.