W czasie uzdatniania terenu, na którym pojawiają się pogórnicze zapadliska w Trzebini, doszło do incydentu. Mieszanka wtłaczana pod ziemię za pomocą specjalnej instalacji wyciekła do potoku Kozi Bród.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Informacje o incydencie potwierdzili RMF FM burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk i rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Magdalena Gala. Na miejsce pojechała grupa inspektorów, by pobrać próbki do badań laboratoryjnych.

Do uzdatniania terenu wykorzystywana jest w Trzebini mieszanina wody, cementu i popiołów. Dziś prowadzono prace w rejonie zapadliska, które powstało w wyniku rozszczelnienia rury kanalizacyjnej.

Maria Kaczmarska z firmy Geo-industrial przekazała RMF FM, że wyciek był efektem uszkodzenia przez kogoś instalacji. Prawdopodobnie osoba postronna wyciągnęła głowicę z otworu - tłumaczyła. To nie była awaria tego typu, że coś się rozkręciło, pękło, strzeliło - zapewniła.

Kaczmarska zapewniła, że wyciek mieszaniny do potoku nie był duży. Jest to mieszanina dopuszczona do stosowania w wyrobiskach podziemnych. Nie było to skażenie środowiska - dodała.