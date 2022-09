Nowy park powinien być dostępny dla mieszkańców Bronowic Małych za rok. Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej szuka wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z utworzeniem tam parku rzecznego Tetmajera. Termin składania ofert mija 16 września - podaje portal krakow.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ma tam powstać miejsce wypoczynku i relaksu dla mieszkańców Bronowic Małych. Będzie to park linearny (podobnie jak Młynówki Królewskiej), który powstanie wzdłuż ul. Tetmajera, a ważnym jego punktem będzie zbiornik wodny Pasternik.

Park składa się z trzech kompozycyjnie spójnych części:

pierwsza, ciągnąca się wzdłuż ul. Tetmajera, rozpoczyna się w centrum Bronowic Małych, w miejscu parkingu, a w jej skład wchodzą kolejne pojedyncze działki należące do miasta - aż do schronu amunicyjnego "Bronowice";

druga część zlokalizowana jest na terenie leśnym w miejscu dawnej pasieki

Na terenie parkingu przewidziano wymianę istniejących zestawów piknikowych, które są w złym stanie technicznym - na nowe, przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Park będzie wyposażony w ławki, ławko-huśtawkę, urządzenia zabawowe dla dzieci, kosze na śmieci. W projekcie jest też wolnostojąca altana.

Wzdłuż ulicy Tetmajera na kolejnych odcinkach planowany jest płotek Bronowicki, niski ozdobny płot o drewnianych szczeblinach malowanych w kolorze białym, ze zdobieniami w kolorze niebieskim, wzorowanymi na modelu tradycyjnej chałupy bronowickiej.

W pobliżu kładki prowadzącej do kościoła pw. św. Antoniego z Padwy wprowadzona zostanie zieleń. W pobliżu domu nr 45, zaplanowano huśtawkę z siedziskiem typu "bocianie gniazdo" oraz dwoma siedziskami typowymi. A ostatni fragment parku, w pobliżu kończącej się zabudowy mieszkaniowej, zaplanowano jako strefę aktywności. Znajdą się w niej urządzenia do rekreacji i ćwiczeń oraz stół do tenisa.