Kraków Airport szykuje się na operacje w trudnych warunkach

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Kraków Airport przechodzi kolejną modernizację. Wymiana 450 lamp nawigacyjnych na nowoczesne LED-y oraz modernizacja systemów zasilania i sterowania to kolejny krok w przygotowaniach do uruchomienia operacji w kategorii II (CAT II). Dzięki temu lotnisko w końcu będzie mogło przyjmować samoloty nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych.

Na krakowskim lotnisku trwa wymiana oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej. Prace obejmują nie tylko montaż nowych, energooszczędnych lamp LED, ale również modernizację układów zasilania i systemów sterowania.

Jak podkreśla rzeczniczka Kraków Airport, Monika Chylaszek, „ich realizacja wymaga ścisłej koordynacji działań dostawców zewnętrznych oraz służb technicznych i operacyjnych lotniska”.

Wszystkie prace prowadzone są w godzinach nocnych, aby nie zakłócać ruchu lotniczego.

Przygotowania do operacji w kategorii II

Nowe oświetlenie LED to nie jedyna inwestycja. Na lotnisku zamontowano już nowoczesny system ILS/DME, który wspomaga lądowanie samolotów przy ograniczonej widzialności. System ten spełnia wymagania II kategorii ILS, a od 1 października rozpocznie działalność operacyjną w niższej kategorii CAT I.

Równocześnie lotnisko rozpoczęło proces certyfikacji do CAT II – jednym z warunków jest właśnie modernizacja oświetlenia zgodnie z międzynarodowymi przepisami ICAO.

Co zmieni się dla pasażerów i linii lotniczych?

Wprowadzenie CAT II ILS pozwoli na lądowania przy widzialności na drodze startowej wynoszącej 300 metrów oraz podstawie chmur na wysokości 30 metrów. Starty będą możliwe przy widzialności 300 metrów.

To oznacza, że nawet w trudnych warunkach pogodowych – szczególnie zimą – lotnisko będzie mogło funkcjonować płynnie, bez konieczności przekierowywania lotów do innych portów.

Fot. Materiały prasowe

Według statystyk, tylko w bardzo nielicznych okresach warunki w Krakowie są poniżej progów wymaganych dla CAT II. Nowe rozwiązania pozwolą więc utrzymać ciągłość operacji nawet w najtrudniejszych momentach.

Kraków Airport – lider wśród regionalnych portów lotniczych

Kraków Airport to największy port regionalny w Polsce i drugi w kraju pod względem liczby obsługiwanych pasażerów.

W 2025 roku z lotniska skorzystało rekordowe 13,2 mln osób, a w tym roku prognozowana liczba pasażerów ma sięgnąć aż 15 milionów. W letnim rozkładzie lotnisko oferuje 173 połączenia do 39 krajów, obsługiwane przez 30 linii lotniczych.

Kiedy zakończą się prace?

Zakończenie modernizacji oświetlenia oraz procesu certyfikacyjnego planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. To wtedy Kraków Airport będzie mógł w pełni korzystać z możliwości, jakie daje kategoria II operacji lotniczych.