Koniec zgłoszeń. Oto 12 kandydatów na prezydenta Krakowa

RMF24

W Krakowie ruszyła gorąca kampania przed przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Do Miejskiej Komisji Wyborczej wpłynęło aż 12 zgłoszeń kandydatów, którzy chcą powalczyć o najważniejsze stanowisko w stolicy Małopolski. Czterech z nich już oficjalnie zarejestrowano.

Wśród zarejestrowanych kandydatów znaleźli się przedstawiciele największych ugrupowań politycznych oraz lokalnych inicjatyw. O fotel prezydenta Krakowa powalczą: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Jan Hoffman – jeden z inicjatorów majowego referendum, oraz Aleksandra Owca z Partii Razem.

Ci kandydaci czekają na weryfikację

Do czwartkowego popołudnia, kiedy upłynął termin składania zgłoszeń, swoje kandydatury wraz z wymaganymi podpisami złożyli także: Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Stanisław Kułach, Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz Marta Ratuszyńska.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, Krzysztof Dyl, zapowiedział, że do poniedziałku zostanie zweryfikowana poprawność złożonych podpisów. Wtedy też zapadną decyzje o rejestracji pozostałych kandydatów.

Problemy z podpisami – Gibała na cenzurowanym

Weryfikacja podpisów poparcia to zawsze gorący temat. Tym razem największe problemy napotkał Łukasz Gibała – założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Komisja zakwestionowała ponad 3 tysiące podpisów z powodu braku słowa „Kraków” przy adresie mieszkańca. Kandydat w ostatniej chwili dostarczył brakujące podpisy, by nie stracić szansy na start w wyborach.

Wybory w Krakowie: Gibała ma problem. Odrzucono większość zebranych podpisów Miejska komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Odrzuciła 3836 z 5449 złożonych podpisów, z czego 3200 z powodu błędu na karcie – zabrakło słowa…

Kiedy poznamy ostateczną listę?

Zgodnie z przepisami, do 14 września Miejska Komisja Wyborcza ogłosi oficjalną listę wszystkich zarejestrowanych kandydatów – w kolejności alfabetycznej.

Wybory odbędą się już 27 września, a ich wynik zdecyduje, kto poprowadzi Kraków po odwołaniu poprzedniego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego (KO), w wyniku majowego referendum.

Kto rządzi Krakowem do czasu wyborów?

Do momentu wyboru nowego prezydenta obowiązki włodarza miasta pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca odwołanego prezydenta. To on odpowiada za bieżące funkcjonowanie urzędu i przygotowanie miasta do wyborczego rozstrzygnięcia.