Ciaśniej będzie na al. 29 listopada. Od czwartku 14 kwietnia zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania tej arterii z ul. Powstańców, a także przy wyjeździe z ul. Na Barciach do ul. Powstańców.

/ Shutterstock

Kolejne zmiany czekają kierowców i pieszych w rejonie al. 29 listopada. Od czwartku 14 kwietnia zajęty będzie chodnik i część pasa do skrętu w prawo z al. 29 Listopada w ul. Powstańców.

Dla ruchu kołowego pozostanie pas o szerokości min. 3,0 m, zaś ruch pieszy zostanie poprowadzony korytarzem wykonanym z zapór drogowych.

Tam od 14 kwietnia od godz. 5:00 rano do 22 kwietnia do godz. 17:00 będą prowadzone roboty związane z przebudową sieci energetycznej. W związku z tym na skrzyżowaniu al.29 listopada i Powstańców będzie wyłączony pas do skrętu w prawo i też chodnik. Kierowcy będą mogli skręcić w prawo ale pozostanie dla nich jezdnia ok. 3 metrowa, tak żeby mogli się tam zmieścić - wyjaśnia Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

Od 14 kwietnia zmiany wprowadzone będą także przy skrzyżowaniu ulic Powstańców i Na Barciach. Prowadzone będą tam roboty związane z przebudową chodnika oraz sieci wodociągowej. W pierwszym etapie – 14 kwietnia – na czas prac związanych z przystosowaniem chodnika po południowej stronie ul. Na Barciach do przejazdu będzie on zajęty na całej szerokości. Ruch pieszy zostanie przeniesiony na drugą stronę ulicy. W drugim etapie – od 15 do 28 kwietnia na potrzeby przebudowy wodociągu zajęty będzie chodnik oraz fragment jezdni północnej ul. Na Barciach.

Ruch kołowy będzie się odbywał jezdnią południową. Również piesi będą korzystać z części chodnika po południowej stronie.

Przed nami kluczowy etap przebudowy al. 29 listopada



W najbliższych tygodniach drogowcy zabiorą się za kluczowy etap przebudowy al. 29 Listopada. Ruszy budowa nowego pasa tej arterii na odcinku od Powstańców do Woronicza.





Trzeba się przygotować, że na tym odcinku w najbliższych miesiącach będzie wiele działo. Jest przygotowywana zmiana w organizacji ruchu, myślę, że dość dotkliwa dla kierowców. O szczegółach będziemy mówić - mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.



Być może drogowcy zawężą al. 29 listopada do jednego pasa w każdą stronę, a być może zawężenie zostanie wprowadzone etapami, najpierw dla wyjeżdżających, a później dla wjeżdżających do Krakowa – organizacja ruchu jest jeszcze ustalana.