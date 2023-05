W najbliższy weekend kładka im. ojca Bernatka zabłyśnie w kolorze purpurowym. W ten sposób Kraków uczci koronację Karola III, która odbędzie się 6 maja w Londynie.

Kładka o. Bernatka / Shutterstock

Kładka zostanie podświetlona na prośbę, z którą Ambasada Brytyjska w Polsce zwróciła się do Jacka Majchrowskiego. Odwołano się przy tym do wieloletniego partnerstwa, które łączy Kraków i Edynburg. Pierwsza umowa o współpracy miast została podpisana w 1995 roku, a jednym z dowodów przyjaźni jest prezent stolicy Szkocji dla Krakowa: tartan krakowski.

Karol III odwiedził zaprzyjaźniony ze stolicą Szkocji Kraków trzykrotnie: w 1993, 2002, a także w 2008 roku. Podczas ostatniej z tych wizyt głównym punktem było otwarcie nowego Centrum Społeczności Żydowskiej na Kazimierzu. Centrum to powstało właśnie z inicjatywy księcia Walii.

Uroczystości koronacyjne odbędą się 6 maja w Londynie w tamtejszym Opactwie Westminsterskim. Król Karol wraz z małżonką Kamilą przejadą ulicami Londynu w dwóch karetach. Do Opactwa Westminsterskiego - w bardziej nowoczesnej, zbudowanej z fragmentów brytyjskich okrętów. Natomiast drogę powrotną do Pałacu Buckingham, koronowana para odbędzie w starszej pozłacanej karecie, po czym pojawi się na balkonie królewskiej rezydencji, by pozdrowić tłum poddanych.