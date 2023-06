Kilka miejscowości koło Krakowa bez dostępu do wody pitnej. Inspekcja Sanitarna wykryła bakterie coli w wodociągach w gminie Mogilany.

W Gaju, Lusinie, Libertowie, a także części Konar wody można używać tylko po przegotowaniu. Gorsza sytuacja jest we Włosani oraz na ulicach Kamieniec, Lipowej, Kopań oraz Nad Potokiem w Konarach. Tam woda w ogóle nie nadaje się do spożycia, ani do celów higienicznych.

Na Gorącą Linię RMF FM dzwonią do nas zaniepokojeni mieszkańcy, którzy proszą o interwencję.

Na razie trudno powiedzieć, kiedy będą kolejne wyniki badań próbek wody. Koordynator ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie na pytanie reportera RMF FM odpowiedziała jedynie, że nowy komunikat zostanie opublikowany, kiedy pojawią się kolejne wyniki badań. Nie podała jednak terminu. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej nie odbiera telefonu. Z kolei od pracownika wodociągów usłyszeliśmy, że udziela informacji tylko w godzinach pracy. W ten sposób mieszkańcy pozostali sami sobie na weekend bez informacji, jak długo jeszcze nie będą mieć wody.

