W Krakowie będzie kolejny park kulturowy - Kazimierz ze Stradomiem - zdecydowali radni. Po Starym Mieście i Nowej Hucie to trzeci obszar miasta chroniony w ten sposób.

krakowski Kazimierz / Shutterstock

Chodzi m.in. o ochronę krajobrazu, likwidację chaosu reklamowego i ograniczenie hałasu w dzielnicy, którą bardzo chętnie i tłumnie odwiedzają mieszkańcy i turyści. Tym bardziej, że Kazimierz ze Stradomiem jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest częścią historycznego zespołu miasta, uznanego przez prezydenta RP za Pomnik Historii.

Nowy park kulturowy ma obejmować ponad 140 ha.

Przyjęta przez radnych uchwała szczegółowo reguluje m.in. sposób prowadzenia robót budowlanych, wygląd i miejsce umieszczania szyldów i reklam na budynkach, funkcjonowanie kawiarnianych ogródków, zasady handlu obwoźnego i usług, takich jak transport meleksami.

Na terenie parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem prace budowlane mają być prowadzone tak, by zachowana została zabytkowa stolarka okienna, witryny sklepowe i bramy wejściowe. Zakazane będzie montownie szyldów, markiz i daszków zasłaniających detale architektoniczne i widok na zabytki.

Ogródki gastronomiczne w kawiarniach i restauracjach, które na Kazimierzu jest bardzo wiele od niedzieli do czwartku będą mogły działać do g. 22 a w piątki i soboty do g. 24. Ustawiane w nich parasole będą mogły mieć kolory biały, beżowy lub szary.

Podobnie jak w innych parkach kulturowych zakazany będzie handel w bramach i sieniach budynków i nie można będzie oferować do sprzedaży towarów przed budynkami za wyjątkiem kwiatów, owoców, warzyw i książek. Pozostawiono możliwość działania miejskich targowisk na placu Nowym i placu Wolnica. W uchwale dokładnie wskazano, gdzie będą mogły stać foodtrucki. Zakazano ustawiania wolnostojących bankomatów i automatów do sprzedaży towarów lub przyjmowania przesyłek, z wyjątkiem niektórych usług o charakterze publicznym.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na tym terenie mają czas na przystosowanie się do wszystkich tych zasad. Do końca sierpnia będzie obowiązywać tzw. vacatio legis. Nowe obiekty, tablice, szyldy, reklamy muszą być zgodne z zapisami uchwały o parku kulturowym już od 1 września 2022 r. Te, które już tam są muszą być dostosowane do przepisów do 1 września 2023 - wtedy uchwała w pełni wejdzie w życie.