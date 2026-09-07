Karetka zderzyła się z lawetą. Dramat na drodze w Małopolsce

RMF24

Trzy osoby zostały ranne w wyniku zderzenia lawety z karetką pogotowia na drodze krajowej nr 75 w małopolskim Czchowie. Trasa jest zablokowana.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 10:00 w miejscowości Czchów, między Brzeskiem a Nowym Sączem.

Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego maszynę budowlaną oraz karetki pogotowia ratunkowego - przekazał portalowi RMF24.pl kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Dodał, że karetka przewoziła pacjenta.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia; fot. KP PSP Brzesko / -

W wypadku ranne zostały trzy osoby - załoga karetki (dwóch ratowników) i pacjent. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali w Brzesku i Nowym Sączu.

DK75 jest zablokowana. Miejsce wypadku można objechać lokalnymi drogami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 13:00.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia; fot. KP PSP Brzesko / -