Karetka zderzyła się z lawetą. Dramat na drodze w Małopolsce

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 10:00 w miejscowości Czchów, między Brzeskiem a Nowym Sączem.
Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego przewożącego maszynę budowlaną oraz karetki pogotowia ratunkowego - przekazał portalowi RMF24.pl kpt. Dominik Machał, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Dodał, że karetka przewoziła pacjenta.
W wypadku ranne zostały trzy osoby - załoga karetki (dwóch ratowników) i pacjent. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali w Brzesku i Nowym Sączu.
DK75 jest zablokowana. Miejsce wypadku można objechać lokalnymi drogami.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 13:00.