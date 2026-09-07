Groźny wypadek w Lubelskiem. Dwie osoby zostały ranne

RMF24

Dwie osoby zostały ranne w wypadku na lubelskim odcinku drogi krajowej nr 17. W miejscowości Krasne doszło do zderzenia dwóch samochodów: osobowego i dostawczego. Trasa w kierunku Lublina jest zablokowana.

W poniedziałek około godziny 6:45 na drodze krajowej nr 17, między Zamościem a Krasnymstawem, doszło do groźnego wypadku.

W miejscowości Krasne (pow. lubartowski, woj. lubelskie) osobowa Toyota zderzyła się z dostawczym Iveco - informuje Komenda Miejska Policji w Zamościu.

W wypadku ranne zostały dwie osoby. Obie trafiły do szpitala.

Droga w kierunku Lublina jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności zdarzenia i organizują objazdy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godziny 10:00.