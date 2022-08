52 filmy konkursowe, osiem dni pokazów, siedem bloków tematycznych – już 14 sierpnia rusza 5. BNP Paribas Green Film Festival. To jedyny w Polsce festiwal, który pokazuje polskie i światowe produkcje dotyczące aktualnych problemów środowiskowych.

Green Festiwal edycja 2021 / Józef Polewka, RMF FM

Już za tydzień na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie powstanie festiwalowe miasteczko, w którym nie zabraknie atrakcji. Uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych i filmowych, panelach dyskusyjnych, a także zobaczyć wystawy fotograficzne.

Festiwalowe życie będzie jednak się toczyło wokół pokazów filmowych. O tym, że krakowska impreza cieszy się dużą renomą najlepiej świadczy fakt, że w tym roku do konkursu zgłoszono 801 filmów. Ostatecznie do konkursu zostały zakwalifikowane 52 pozycje.

W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów wiele interesujących propozycji filmowych. Warto tu wymienić choćby film "Aya" (reż. Simon Coulibaly Gillard), który był pokazywany na festiwalu w Cannes. Do zobaczenia będzie też nagradzana produkcja z udziałem Kate Winslet - "Eating Our Way to Extinction" czy "Invisible Demons" Rahula Jaina oraz "River" Jennifer Peedom.

Nie zabraknie także filmów polskich. W trakcie festiwalu zostanie zaprezentowanych osiem rodzimych produkcji m.in. dokument "Rzeczpospolita wegańska" czy animacja "Było sobie morze".

Twórcy filmów powalczą o nagrody w następujących kategoriach: dokument długometrażowy, dokument krótkometrażowy, reportaż, film animowany, film fabularny, film polski. Publiczność też przyzna swoją nagrodę. Najlepszy film całego festiwalu otrzyma z kolei grand prix, a jego twórcy mogą liczyć na 20 tys. złotych.

Każdego dnia ważny temat

Program festiwalu został ułożony tak, by każdy dzień został poświęcony innemu zagadnieniu. Pierwszego dnia tematem numer jeden będzie aktywizm klimatyczny, w poniedziałek 15 sierpnia dyskusje i pokazy będą dotyczyły zrównoważonej produkcji i handlu, a kolejnego dnia kryzysu wodnego. Czwartego dnia festiwalu uczestnicy skupią się na wymieraniu gatunków. Temat piątego dnia to homo destructus. W kolejnych dniach festiwalowicze skupią się na żywności i surowcach energetycznych, a na zakończenie będzie można zobaczyć filmy laureatów.

Więcej na temat festiwalu 5. BNP Paribas Green Film Festival będzie można przeczytać wkrótce na RMF24.pl.