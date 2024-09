Już ponad sto pocisków moździerzowych, ale też większych, groźniejszych artyleryjskich znaleziono podczas budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po niektórych z nich przez lata jeździły tramwaje. Pociski artyleryjskie znajdowały się tuż pod torowiskiem, ukryte do metra w ziemi, na wylocie z pętli w kierunku os. Piastów.

Niewybuchy znalezione na terenie budowy / Fot: wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic - Firma Gülermak /

W czerwcu informowaliśmy o 30 niewybuchach znalezionych w tym rejonie Krakowa.

Pociski wciąż są znajdowane w rejonie pętli w Mistrzejowicach. Cały czas podczas wykopów związanych z korytowaniem torowiska czy z przebudową sieci głębokich znajdujemy niewybuchy - potwierdza Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z prowadzącej inwestycję firmy Gülermak. Do tej pory znaleźliśmy 103 niewybuchy na terenie pętli w Mistrzejowicach, zarówno pod torowiskiem tramwajowym, jak i w miejscach, gdzie są podziemne sieci: energetyczne, teletechniczne, deszczowe i kanalizacja - informuje.

Wykonawca linii do Mistrzejowic spodziewa się kolejnych takich znalezisk. Niewybuchy rozsiane są po całym tym terenie.

Prądnik Czerwony i Mistrzejowice były miejscem prowadzonych walk, podczas gdy wojska radzieckie wkraczały do Krakowa. Nam się wydaje, że musiało być tutaj miejsce obrony przeciwlotniczej, tam było też wzgórze, więc być może było to takie miejsce, gdzie się broniły nasze jednostki, natomiast to już historycy muszą wyjaśnić takie sprawy - tłumaczy dyrektor Dziobek.

Potem ktoś przejechał ciągnikiem, rozplantował niewybuchy, wyrównał i zainstalował torowisko? - dopytuje Przemysław Błaszczyk, reporter RMF MAXX.

W czasach wielkiego bumu, budowy osiedli i huty mogło tak rzeczywiście być, że wszystko zostało wyrównane, dlatego teraz znajdujemy niewybuchy na znacznym terenie i praktycznie na całej pętli - wskazuje przedstawiciel Gülermak.

Mniejsze pociski moździerzowe detonowane są przez saperów na miejscu, większe artyleryjskie wywożone są przez Wojsko Polskie na poligon. Dodatkowe prace, czyli usuwaniu niewybuchów opóźniły inwestycje tym rejonie już o dwa miesiące.

Zmiany w organizacji ruchu w październiku

Prace przy ścianach szczelinowych tunelu w rejonie ul. Lublańskiej mają zostać zakończone pod koniec października. Głębiarka do ich wykonywania zostanie zdemontowana i złożona z powrotem, tyle że po drugiej stronie ronda Polsadu. Wtedy też między rondem Młyńskim, a rondem Polsadu będziemy mieli dwie maszyny pracujące przy ścianach szczelinowych.

Najbliższą dużą zmiana, będzie zmiana organizacji ruchu na ul. Młyńskiej na odcinku od ulicy Miechowity do Pilotów. Te zmianę, jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, będziemy chcieli wprowadzić z 4 na 5 października. Wtedy przełożymy cały ruch ze strony wschodniej na jezdnię zachodnią. To jest ta zmiana, która też umożliwi właśnie poruszanie się tych maszyn od ścian szczelinowych na tym odcinku i realizację zakresu ścian szczelinowych w ulicy Młyńskiej - wyjaśnia Krzysztof Dziobek.

Dla kierowców zmieni się wtedy strona po której będą poruszać się samochodami. Tak, będziemy jeździć po stronie zachodniej ul. Młyńskiej, czyli po stronie Castoramy - dodaje.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodzianego prace przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2026 roku.