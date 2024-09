Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi ciekawe badania dotyczące żywienia i jodu. Wziąć w nich udział mogą osoby w wieku 18-45 lat, które nie palą papierosów i są ogólnie zdrowe. W zamian za uczestnictwo w eksperymencie otrzymają bezpłatnie szczegółowe badania tarczycy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dlaczego warto się zgłosić na badania? Za darmo mamy wykonane USG tarczycy i panel parametrów określających funkcje tarczycy. Nawet, jeżeli ktoś nie dostanie się do właściwej części badania, bo jego tarczyca ma jakieś problemy, to dostaje komplet wyników badań. Może się z nim udać do poradni endokrynologicznej i wdrożyć leczenie - tłumaczyła w Radiu RMF24 dr Jadwiga Kryczyk-Kozioł z Zakładu Bromantologii CM UJ. Jak dodała, osoby zakwalifikowane do badań dostaną szczegółowe analizy dopiero po zakończeniu projektu.

Naukowcy chcą przyjrzeć się zdrowiu osób, które stosują jedną z trzech diet - wegańską, wegetariańską i tradycyjną. Ze względów logistycznych czekają na zgłoszenia osób z południa Polski. Chodzi o to, że uczestnicy badań muszą kilka razy pojawić się w Krakowie.

Głównym celem tych badań jest ocena podaży jodu u osób, które stosują dietę wegańską, wegetariańską i tradycyjną. Chcemy oznaczyć to, ile ktoś spożywa jodu. Jest to składnik mineralny bazowy dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy - podkreślała dr Kryczyk-Kozioł. Monitorujemy parametry, które nam pozwolą powiedzieć, jaki jest stan tarczycy - dodała.

Szczegółowe informacje o badaniach można znaleźć tutaj

Osoby zakwalifikowane do badań przez 5 dni będą musiały pobierać próbki porannego moczu i śliny. Dodatkowo w pierwszym, trzecim i piątym dniu muszą szczegółowo spisać wszystko to, co jedzą.

Tomasz Terlikowski dopytywał swoją rozmówczynię o to, czy naukowcy mają jakąś hipotezę dotyczącą tego, która dieta jest najkorzystniejsza, jeśli chodzi o funkcjonowanie tarczycy i chcą ją potwierdzić w badaniach.



W codziennej diecie głównym źródłem jodu są ryby, owoce morza, mleko, nabiał, jaja... Jeżeli wiemy, co jest dobrym źródłem jodu w pożywieniu i mamy świadomość, że w diecie wegańskiej bazujemy tylko na roślinach, których raczej nie możemy uznać za dobre źródło tego składnika mineralnego, to możemy przypuszczać, że taka dieta bez żadnych dodatków (np. suplementów diety) może być niewystarczająca - tłumaczyła ekspertka. Kiedy prowadzi się badania naukowe, trzeba o tym wspomnieć - każdy uczestnik może mieć poczucie satysfakcji, że uczestniczy w czymś dużym. Wspólnie tworzymy polską naukę - dodała dr Jadwiga Kryczyk-Kozioł.

Diety pod lupą naukowców z UJ. Jak mogą wpływać na funkcjonowanie naszej tarczycy? Rozmowy w Radiu RMF24