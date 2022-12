Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 to pod wieloma względami największe wydarzenie sportowe, jakie kiedykolwiek było organizowane w naszym kraju. Komitet Organizacyjny rekrutuje wolontariuszy, którzy ją zorganizować. Potrzeba aż 8 tysięcy ochotników.

Uruchomienie zegara / Łukasz Gągulski / PAP

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 zbliżają się wielkimi krokami - do startu imprezy pozostało nieco ponad siedem miesięcy. To czas intensywnych przygotowań, ale też rekrutacji wolontariuszy. Bez wsparcia tych osób nie odbyłaby się żadna duża impreza sportowa.

Oferta niemal dla każdego

Kogo poszukują organizatorzy? Głównym wymogiem jest dolna granica wieku. Na dzień 1 czerwca 2023 roku wolontariusz musi mieć ukończone 16 lat. Górnej granicy wieku brak.

Poszukiwani są uczniowie, studenci, osoby pracujące, ale też seniorzy. Kandydaci na wolontariuszy powinni znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują także, by wolontariusze byli dyspozycyjni w trakcie Igrzysk przez minimum osiem dni.

Z wolontariuszami spotkałem się jako zawodnik, potem jako trener, a w końcu jako osoba odpowiedzialna za nasze reprezentacje. Wiem więc, że jest to rola nie do przecenienia. Przywiązujemy do tego projektu bardzo dużą wagę. Chcemy bowiem, by każdy, kto przyjedzie do Krakowa, czuł się tutaj bardzo dobrze. A każda sprawa została szybko rozwiązana - mówi prezes Komitetu Organizacyjnego Marcin Nowak.

Wolontariusze będą potrzebni w każdym momencie trwania imprezy - od uroczystości otwarcia, a nawet wcześniej, po ceremonię zamknięcia Igrzysk. Będą mieć kontakt z kibicami i sportowcami z całej Europy. Pomogą dziennikarzom, sędziom i trenerom. Działalność przy organizacji Igrzysk Europejskich będzie świetną okazją, by nawiązać wartościowe znajomości z całej Europy.

/ Materiały prasowe

Pakiet startowy i ubezpieczenie

Rekrutacja wolontariuszy to największa operację tych Igrzysk jeśli chodzi o liczby - podkreśla wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Janusz Kozioł. Szacujemy, że przy imprezie pracować będzie około osiem tysięcy wolontariuszy. Liczymy, że zdołamy zaangażować wszystkie przedziały wiekowe, a nasi wolontariusze stworzą poczucie, że jest to wspólna impreza Polski i całej Europy - dodaje.

Każdy wolontariusz zostanie wyposażony w pakiet startowy, w którym znajdzie strój i gadżety. Zapewnione zostaną także: wyżywienie w trakcie pełnienia obowiązków, bezpłatna komunikacja miejska na czas trwania igrzysk, ubezpieczenie NNW, odpowiednie szkolenia umożliwiające rozpoczęcie działań oraz certyfikat udziału w wolontariacie. Dla osób spoza Małopolski przewidziana jest również możliwość skorzystania z zakwaterowania.

Berenika Baranowska, która w Komitecie Organizacyjnym pełni rolę dyrektora pionu wolontariatu zwraca uwagę, że wolontariusze będą potrzebni jeszcze przed ceremonią otwarcia. Igrzyska potrwają dwanaście dni, ale działania wolontariuszy rozpoczynają się dużo wcześniej. W maju rozpoczniemy cykl szkoleniowy, bo chcemy naszych wolontariuszy przygotować do ich działań. Będziemy też wyłaniać liderów, którzy zdobędą kompetencje i umiejętności potrzebne przy zarządzaniu tak dużą liczbą osób - zapowiada.

Dwanaście dni sportowego święta

Aby zostać wolontariuszem, należy przejść dwuetapowy proces rekrutacji.

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na Portalu Wolontariusza i wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Link do formularza znajduje się na stronie www.ie2023.pl/wolontariat.

Drugi etap to rozmowy rekrutacyjne, prowadzone online, na które zaproszeni zostaną wybrani kandydaci.

Formularz zgłoszeniowy można wypełniać do 15 stycznia 2023 roku, natomiast rozmowy rekrutacyjne będą przeprowadzane od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Igrzyska Europejskie to dwanaście dni sportowej rywalizacji. Zmagania sportowców będzie można śledzić od 21 czerwca do 2 lipca, m.in. w Krakowie, Krynicy Zdroju, Tarnowie, Zakopanem, Chorzowie i we Wrocławiu.